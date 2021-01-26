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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة عسير عقد اجتماعه الأول في مقر الأمانة بأبها، برئاسة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وحضور وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج المهندس خالد الدغيثر، وجميع أعضاء شركة الأمانة.

وتطرق الاجتماع لعدد من الموضوعات، بدءا بالمشروعات التنموية والاستثمارية، ورفع جودة الخدمات البلدية المقدمة بالشراكة مع القطاع الخاص، والمساهمة في تعزيز التنمية العمرانية، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين جودة الخدمات البلدية وفقا لاستراتيجيات تطوير المنطقة.

واستعرض المجتمعون آلية العمل المقبلة وحوكمة عمل الشركة وعلاقتها بالأمانة وأولويات الأعمال وبرامجها وجداولها الزمنية والميدانية، إلى جانب إعداد الخطة الاستراتيجية والنموذج التشغيلي والمالي للشركة وقائمة الخدمات المستهدفة وقائمة العقارات المستهدف نقلها للشركة، إضافة إلى اتفاقية تنظيم الأعمال بين الأمانة والشركة، ومواثيق الحوكمة وسياسات الخدمات المساندة.