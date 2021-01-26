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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصر التحديات التي تواجه قطاع الأعمال وتعزز تنافسية منطقة جازان، عنوان لقاء نظمته غرفة جازان بحضور وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية الدكتور عيسى البناوي، وذلك بفندق نوفوتيل.

وأكد رئيس الغرفة خالد الصايغ، أهمية اللقاء لمناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع الأعمال، والعمل على وضع خطط ومقترحات لتعزيز تنافسية المنطقة، والأعمال والخدمات التي تقدمها الغرفة للمنتسبين لقطاع الأعمال.

واستعرضت مساعد وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري، رؤية المركز في توحيد جهود الجهات الحكومية لتكون المملكة ضمن الدول العشر الأولى في العالم الأكثر تنافسية، والعمل على مؤسسية الجهود الحكومية، وتعزيز التعاون والعلاقة التشاركية بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال .