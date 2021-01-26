شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يتوقع انتعاش النمو العالمي 5.5% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، انتعاش النمو العالمي بنسبة 5,5% في 2021 وسط تفاؤل إزاء لقاحات «كورونا»، متوقعاً في الوقت ذاته خسارة 22 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بين 2020-2025 بسبب الوباء.

وقال الصندوق في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي، إن «هذه التطورات تشير إلى نقطة انطلاق أقوى لتوقعات 2021-2022 على مستوى العالم».

أعلى للولايات المتحدة

ويتوقع الصندوق أن يكون النمو في الولايات المتحدة أعلى بنقطتين مئويتين عن التوقعات السابقة عند 5,5%، في أقوى معدل له منذ 1984، وتوقع الصندوق أن تسجل الصين نمواً بنسبة 8,1%، لكن الصندوق ومقره واشنطن حذر من أن المستقبل يشهد «حالة عدم يقين استثنائية»، والمطلوب مزيد من العمل للحيلولة دون أضرار دائمة.

انخفاض لمنطقة اليورو

وخفض الصندوق توقعات النمو للعام 2021 في منطقة اليورو، بسبب وباء «كوفيد-19» وإجراءات الإغلاق الناتجة عنه.

ويتوقع الآن انتعاش في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4,2 %، أو أقل بنقطة مئوية من أرقام أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبعيداً عن نسبة 5,1 % المتوقعة في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تسجل ألمانيا نمواً بنسبة 3,5 % (-0,7 نقطة)، وفرنسا 5,5 % (-0,5 نقطة)، وإيطاليا 3 % (-2,2 نقطة)، وإسبانيا 5,9 % (-1,3 نقطة)، والمملكة المتحدة 4,5 % (-1,4 نقطة).

نمو للسعودية

وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي 2.6% هذا العام، وقال إن اقتصاد السعودية سينمو 2.6% هذا العام، بعد أن انكمش اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم العام الماضي؛ بسبب تدني أسعار الخام وأزمة فيروس «كورونا».

وتفيد تقديرات السعودية نفسها أن الاقتصاد قد ينمو 3.2% في العام الحالي، بعد انكماشه 3.7 % في 2020.

كان صندوق النقد توقع في أكتوبر/ تشرين الأول نمواً قدره 3.1 % في 2021 لاقتصاد المملكة، بعد انكماش نسبته 5.4% العام الماضي. والتوقع الحالي للصندوق أن ينمو الاقتصاد 2.6 % هذا العام، بعد انكماش 3.9 % العام الماضي، حسبما ذكر في أحدث تقاريره لتوقعات الاقتصاد العالمي.

ويتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4 % في العام القادم، وقال إن الموافقة على عدة لقاحات، وشروع بعض الدول في التطعيم خلال ديسمبر يعززان الآمال بانتهاء الجائحة، لكنه حذر من «ضبابية استثنائية» مازال الاقتصاد العالمي يواجهها.

نمو الصين

وقال إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين 8.1 % في 2021 و5.6 % في 2022، بينما كانت توقعات أكتوبر/ تشرين الأول 8.2 % و5.8 % على الترتيب، في حين بلغ النمو المتوقع لاقتصاد الهند 11.5 % في 2021، بزيادة 2.7 نقطة مئوية عن تقدير أكتوبر/ تشرين الأول، بعد تعافٍ أقوى من المتوقع في 2020.

وحثّ الصندوق الدول على مواصلة دعم اقتصاداتها لحين عودة النشاط إلى طبيعته للحد من تداعيات الركود الحاد على مدى العام المنصرم.

وقال، إن دول الدخل المنخفض ستحتاج إلى استمرار الدعم، من خلال المنح والقروض منخفضة الفائدة وإسقاط الدين، وإن بعض الدول قد تحتاج إلى إعادة هيكلة الديون. (وكالات)