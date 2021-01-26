شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريـت» تواصـل التذبذب تحـت ضغـوط «المضـاربـة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: زهير العربي

واصلت مؤشرات الأسهم والسلع والخدمات العالمية تباينها على وقع اختلاف نتائج الأعمال للشركات والاقتصادات الكبرى وتأثيرها على مسارات الأسواق في مقابل استمرار الجدل بشأن إقرار حزمة التحفيز الأمريكية التي بلغت قيمتها 1.9 تيريليون دولار، بالإضافة إلى استمرار تزايد الإصابات بفيروس «كوفيد 19» في جميع بلدان العالم في ظل تباطؤ واضح في توزيع اللقاحات، ففي أسواق الأسهم انخفضت المؤشرات الآسيوية بشكل حاد تحت ضغوط نتائج أعمال ضعيفة وتزايد موجة الإصابات والإغلاقات الجديدة في العديد من اقتصادات القارة، بينما انتعشت الأسواق الأوروبية متجاهلة تشديد إجراءات العزل العام والإغلاقات الإضافية التي تنفذها العديد من دول القارة بفضل نتىائج أعمال قوية، وللجلسة الثانية على التوالي تتذبذب مؤشرات «وول ستريت» تحت ضغط مضاربات على أسهم شركات التكنولوجيا، بينما ارتدت أسعار النفط للمنطقة الخضراء بدعم من آمال انتعاش الطلب، واستمر الذهب في حصد المكاسب رغم ضغوط «قوة الدولار».

في بورصة نيويورك، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في تداولات أمس الثلاثاء، مع إعلان نتائج أعمال الشركات، حيث تمكنت شركة «جونسون آند جونسون» من تجاوز توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات خلال الربع الرابع من 2020، كما حققت شركة «جنرال إلكتريك» إيرادات فصلية وتدفقات نقدية بأكثر من التوقعات.

وقفز سهم «جنرال إلكتريك» بنحو 10.8% في بداية التعاملات عقب إعلان الشركة تدفقات نقدية حرة أفضل من التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي، كما جاءت نتائج أعمال «جونسون آند جونسون» أفضل من التقديرات.

ويترقب المستثمرون إعلان شركة مايكروسوفت نتائج أعمالها عن الربع الثاني من العام المالي بعد إغلاق الجلسة، بالإضافة إلى صدور قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 0.4% إلى 31092.6 نقطة، كما صعد «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.4% مسجلاً 3870 نقطة، وزاد «ناسداك» التكنولوجي بنسبة مماثلة محققاً ذروة قياسية جديدة قبل أن يتذبذب صعوداً وهبوطاً بالنسبة ذاتها تحت ضغوط من استمرار موجة المضاربة على أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، وانتظار المستثمرين إقرار حزمة التحفيز التي أعلن عنها الرئيس الجديد جو بايدن، ونتائج أعمال لشركات كبرى.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس الثلاثاء، بعد انخفاض على مدى جلستين، في الوقت الذي أعلن فيه يو.بي.إس السويسري لإدارة الثروات ارتفاع صافي الربح الفصلي، لكن المكاسب كبحتها مخاوف بشأن تمديد إجراءات العزل العام وتدابير تحفيز أمريكي. وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.82%، وربح «داكس» الألماني 1.9%، وصعد «كاك» الفرنسي 1%، وزاد «فوتسي» البريطاني 0.62%، وارتفع «ميب» الإيطالي 0.91%.

وربح سهم يو.بي.إس 3.3% إذ ساعد ارتفاع مستويات نشاط العملاء أكبر مدير ثروات في العالم على تسجيل زيادة 137% في صافي الربح.

مؤشرات آسيا

وفي آسيا، تراجعت الأسهم بحدة خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وقاد مؤشر هانج سنج في هونج كونج الخسائر بين الأسواق الرئيسية في المنطقة، حيث انخفض ب 2.55%، كما تراجعت الأسهم في البر الرئيسي الصيني، حيث انخفض مؤشر شنجهاي المركب 1.51% بينما انخفض مكون شنتشن 1.931%، وانخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية كذلك 2.14%، وفي اليابان، انخفض مؤشر نيكاي 0.96%.

النفط

وفي أسواق السلع، ارتدت أسعار النفط أمس الثلاثاء للمنطقة الخضراء.

وارتفع خام برنت 0.5% إلى 56.60 دولار للبرميل، بينما زاد الخام الأمريكي 0.45% إلى 52.51 دولار.

وبعد أن ارتفع في الآونة الأخيرة لأعلى مستوى في 11 شهراً، يجد النفط نفسه محاصراً بين الشكوك المستمرة إزاء تعافي الطلب، في الوقت الذي يتواصل فيه انتشار الجائحة، بينما يخفف من أثر ذلك التفاؤل بأن مزيداً من التحفيز من الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن سيدعم النمو الاقتصادي بالتوازي مع توزيع اللقاحات.

لكن مسؤولي إدارة بايدن ما زالوا يسعون لإقناع المشرعين الجمهوريين بالحاجة إلى مزيد من التحفيز، ما يثير تساؤلات بشأن موعد إقراره.

وحتى مع انخفاض وتيرة الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة، تفرض دول أوروبية قيوداً مشددة لمكافحة انتشار الفيروس، بينما تعلن الصين عن زيادة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19، ما يلقي بظلال من الشك على آفاق الطلب بأكبر مستهلك للطاقة في العالم، لكن الطلب على النفط يظل قوياً ببعض المناطق.

وعلى صعيد الإمدادات، قالت بترو-لوجستكس لتتبع حركة الناقلات إن معدل امتثال منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بتخفيضات إنتاج النفط المتعهد بها بلغ في المتوسط 85% في يناير/ كانون الثاني.

الذهب

ارتفع الذهب أمس، إذ تعززت جاذبية المعدن الأصفر كتحوط في مواجهة التضخم، بفضل توقعات بتمرير حزمة تحفيز أمريكية كبيرة في نهاية المطاف، على الرغم من أن الدولار القوي كبح المكاسب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1856.33 دولار للأوقية (الأونصة)، وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1856.80 دولار.

وقال تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إم.إس.إن.بي.سي إن الديمقراطيين قد يحاولون تمرير معظم مشروع قانون مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار لتخفيف تداعيات فيروس كورونا باستخدام مناورة إجرائية لتفادي عرقلة الجمهوريين.

وقال ستيفن إينس كبير استراتيجي السوق العالمية لدى أكسي للخدمات المالية: «إذا حصلنا على التحفيز، يستطيع الذهب اختراق مستوى 1900 دولار، كلما تم تنفيذ الحزمة بشكل أسرع، كان ذلك أمراً مؤاتياً للذهب على نحو أكبر».

وتلقى الذهب المزيد من الدعم، إذ حامت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي لامسته في الجلسة السابقة، لكن الدولار صعد 0.1% ما يزيد من كلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.30 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 1.3% إلى 1084.10 دولار وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 2333.02 دولار.

أسواق الصرف

وفي أسواق الصرف، ارتفع الدولار الأمريكي أمس الثلاثاء، إذ تراجع تفاؤل المتعاملين بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وشكوك حيال سرعة وحجم التحفيز الأمريكي، بينما ساد الحذر بين المستثمرين أيضاً قبل مراجعة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للسياسات في وقت لاحق من الأسبوع.

وتمسكت سندات الخزانة الأمريكية بمكاسبها، وانخفضت أسواق الأسهم في آسيا، ودفع الانتقال الحذر إلى الأصول الأكثر أماناً مؤشر الدولار للارتفاع، وصعدت العملة الأمريكية 0.1% إلى 90.462، بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع وقرب متوسط النطاق الذي استقرت عنده معظم الشهر.

وجري تداول اليورو، الذي انخفض الاثنين مع تراجع ثقة الشركات الألمانية، أيضاً في نطاق بين مستوى دعم عند نحو 1.2050 دولار ومقاومة عند 1.2215 دولار، ونزلت العملة الموحدة 0.1% إلى 1.2128 دولار.

واستقر الين عند 103.71 للدولار، وبلغ الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالمخاطرة أدنى مستوى في أسبوع وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.4%، وسجل الدولار النيوزيلندي في أحدث تعاملات 0.7174 دولار أمريكي وتراجع الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.7685 دولار أمريكي، وانخفض الجنيه الاسترليني 0.2% إلى 1.3645 دولار.

وتلقى اليوان الصيني الدعم من شح السيولة، وارتفعت العقود الآجلة لليوان لأجل عام في التعاملات المحلية لأعلى مستوياتها منذ بداية العام الجاري، بينما صعد سعر اليوان في التعاملات الفورية المحلية 0.1% إلى 6.4733.