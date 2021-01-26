السعة المقعدية للرحلات تنمو في الإمارات رغم التراجع العالمي

دبي: أنور داود

نمت السعة المقعدية لرحلات الطيران الدولية المجدولة في دولة الإمارات خلال الأسبوع من 25 يناير/كانون الثاني 2021، وذلك على الرغم من التراجع العالمي في السعة المقعدية بنسبة 4%.

وأظهرت بيانات «أوه إيه جي» أن السعة المقعدية لرحلات الطيران في دولة الإمارات ارتفعت بنسبة 3% إلى 575.1 ألف مقعد، مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه.

ويعاني قطاع الطيران العالمي في الوقت الحالي بيئة تشغيلية صعبة، بسبب القيود الجديدة التي تفرضها الدول بسبب ظهور سلالات جديدة من فيروس «كوفيد-19»، فيما يتوقع أن تعيد شركات الطيران العالمية، النظر في برامج رحلاتها للربع الأول من العام الجاري، مع زيادة القيود وخاصة مع فرض الحجر الصحي الفندقي في بعض الدول.

4 % تراجع السعة العالمية

وفي المقابل، تراجعت السعة المقعدية على الصعيد العالمي بنسبة 4% إلى 51.34 مليون مقعد، وذلك متأثرةً بتراجع السعة المقعدية في المملكة المتحدة بنسبة 10.2%، والصين بنسبة 9.6%، كما انخفضت في ألمانيا وإسبانيا بنسبة 9%، والبرازيل 6.4%، وجنوب إفريقيا 5.3%، واليابان والمكسيك بنسبة 3%، وأستراليا 1.8%، وكوريا الجنوبية 1.3%. وارتفعت السعة المقعدية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة طفيفة بلغت 0.8% لتصل 2.16 مليون مقعد.

وبحسب بيانات «أوه إيه جي» الأسبوعية، ارتفعت السعة المقعدية في الهند بنسبة 2.5%، وارتفعت بشكل طفيف في سنغافورة بنسبة 0.7%.

2.4% نمو عدد الرحلات في الإمارات

وعلى صعيد عدد الرحلات الأسبوعية، أظهرت بيانات «أوه إيه جي» ارتفاعاً في عدد الرحلات المغادرة في الإمارات بنسبة 2.4%، بينما تراجعت على المستوى العالمي بنسبة 3.2%.

وتراجع عدد الرحلات في المملكة المتحدة 11.7%، وفي الصين 9.5%، وإسبانيا 8.8%، وألمانيا 7%، والبرازيل 5.5%، والمكسيك 3%، وفرنسا 2.5%، واليابان 2.3%، وأستراليا 1%.

51.3 مليون مقعد عالمياً

وساهم استمرار عمليات الإغلاق هذا الأسبوع في العديد من البلدان في تراجع السعة المقعدية العالمية إلى أقل من نصف ما كانت عليه في هذا الوقت قبل عام.

وتراجعت السعة المقعدية العالمية الآن إلى 51.3 مليون، بانخفاض مليوني مقعد عن الأسبوع الماضي. والمساهم الأكبر في ذلك هو الصين التي تراجعت مرة أخرى هذا الأسبوع، حيث انخفضت إلى 13 مليون مقعد من 14.4 الأسبوع الماضي، وهي الآن أقل بنسبة 23% في الأسبوع نفسه من العام الماضي. يأتي هذا بعد عدد من عمليات الإغلاق المحلية بعد الإبلاغ عن حالات كوفيد- 19 الجديدة في بكين وحولها.

كما تعتبر السعة المقعدية في ألمانيا وسنغافورة والمملكة المتحدة الآن أقل بنسبة 85% عن نفس الأسبوع من العام الماضي.

طيران الإمارات

أظهرت بيانات مؤسسة «أوه إيه جي» أن السعة المقعدية لرحلات طيران الإمارات ترتفع بنسبة 6.2% لتصل إلى 476.53 ألف مقعد، خلال الأسبوع من 25 يناير/كانون الثاني 2021، مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، لكنها لا تزال دون مستويات يناير 2020.