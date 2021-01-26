شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد: «أدنوك» ارتقت بدعم محمد بن زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن شركة «أدنوك» ارتقت بين أعلى 10 علامات تجارية عالمياً في قطاع النفط والغاز؛ بفضل القيادة الاستثنائية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال سموه على «تويتر»: «إن القيادة الاستثنائية لسيدي محمد بن زايد. توجيه وتمكين يؤتيان ثمارهما كل حين، ففي ظلهما ارتقت شركة أدنوك لتكون بين أعلى 10 علامات تجارية عالمياً في قطاع النفط والغاز، وتصدر الأخ سلطان الجابر المرتبة الأولى عالمياً بين الرؤساء التنفيذيين في قطاع النفط والغاز، والمرتبة 13 بمختلف القطاعات».