شكرا لقرائتكم خبر عن «التفاحـة» تستعيـد تـاج عـرش العلامـات الكبـرى بــ 263.4 مليـار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعادت علامة التفاحة ذات القضمة على اليمين (Apple Bites) لشركة «أبل» مكانتها كأعلى علامة تجارية قيمة في العالم، بعدما ارتفعت قيمتها 87.4% إلى 263.37 مليار دولار، فيما اكتفت علامة «أمازون» Amazon بالارتفاع 15.1% إلى 254.18 مليار دولار.

وبعد خمس سنوات من احتلالها المركز الأول في آخر مرة، تم تصنيف «أبل» على أنها العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم من قِبل «براند فاينانس» 2021.



ولا تزال التقنية هي القطاع الأكثر قيمة؛ حيث تمثل شركات التكنولوجيا 14% من إجمالي قيم العلامات التجارية ال500 في تصنيف 2021، كما تزدهر العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية ، حيث تتضاعف قيمة العلامة التجارية لشركة «علي بابا» ، كما استفادت العلامات المرتبطة بالتوصيل إلى المنازل خلال فترة الإغلاق؛ حيث ارتفعت قيمة «ولمارت» إلى المرتبة السادسة بقيمة 93.18 مليار دولار.

وعلى صعيد منصات التواصل تفوقت علامة «ويتشات» على «فيراري» لتصبح أقوى علامة تجارية في العالم مع أعلى درجة 95.4 من 100 .

وتسيطر أمريكا والصين على أكثر من 66% من العلامات التجارية الأعلى قيمة، فيما حصّة الشركات الأمريكية وحدها 46% من الإجمالي.

وتضم القائمة 197 علامة تجارية أمريكية، وبقيمة إجمالية 3.2 تريليون دولار من أصل 7.1 تريليون القيمة الإجمالية للعلامات ال500.

وسجلت 77 شركة صينية إجمالي 1.4 تريليون بنسبة 20% من الإجمالي، تليها 34 شركة من اليابان ب460 مليار دولار و22 من ألمانيا ب418 ملياراً و32 شركة فرنسية ب288 مليار دولار.