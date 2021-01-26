شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أبعاد للتحقق من جاهزية الذكاء الاصطناعي للمؤسسات الصناعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يلقي آدي بنديالا، المدير الأول لاستراتيجية السوق، لدى «آسبن» تكنولوجي، نظرة فاحصة، وعن قرب، على الطرق والسبل التي ستمكن الشركات من التكيف والتعرف إلى كيفية تسريع استراتيجيات التحول الرقمي؛ وذلك في ظل الأجواء السائدة حالياً، وعدم وضوح الرؤية المستقبلية. فمع تنامي أهمية ممارسات التعاون والتشاركية عن بُعد، وانسيابية الأعمال التشغيلية، وعمليات الإنتاج ذاتية التحكم أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لاستمرارية الأعمال، بات الأثر المحتمل للذكاء الاصطناعي الصناعي أكثر وضوحاً ورسوخاً مما كان عليه، ما يجعله الشغل الشاغل للعديد من المديرين التنفيذيين.

وعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يعد تقنية تَحوُّلية، فإنه يتّسم أيضاً بالتعقيد وبتعدد الأوجه وسرعة التطّور، بحسب بنديالا، الذي يعتقد أنه ولكي نتمكن من اعتماد وتطبيق هذه التقنية، علينا ربط وتشغيل عدة وظائف متنوعة بشكل وثيق على امتداد المؤسسة. ويشير واقع الأمر إلى وجود طلب بشكل متزايد من قبل المؤسسات؛ لتقييم مدى جاهزية تقنيات الذكاء الاصطناعي الصناعي الموجودة لديها، ولفحص مدى الجاهزية التنظيمية لإطار عملها؛ وذلك بما يتجاوز حدود البيانات والتكنولوجيا.

1- الاستراتيجية

بحسب آدي بنديالا، المدير الأول لاستراتيجية السوق، لدى «آسبن» تكنولوجي، بإمكاننا تلخيص البعد الأول، ألا وهو الاستراتيجية، على أنه عملية تخطيط ومطابقة الذكاء الاصطناعي مع أهداف العمل على مستوى المؤسسة، وأهداف البيانات، وحالات الاستخدام ، ومؤشرات الأداء الرئيسية القابلة للقياس. وستأتي النتيجة على شكل خطة عمل واضحة الملامح لخريطة طريق تشمل كافة المستويات.

وبهذه الطريقة، سيصبح الذكاء الاصطناعي قيمة معززة، وليس مجرد إضافة، لاستراتيجية التحول الرقمي في المؤسسة، وهو أمر بالغ الأهمية من شأنه تمكين المؤسسات من:

- إدراج آلية التفكير الموجهة بالبيانات ضمن منظومتهم

- المواءمة بين رأس الهرم القيادي وقاعدة الموظفين

- الاستفادة من الأثر التحوّلي لكل وظيفة

2- الأشخاص

يدور هذا البعد حول طريقة التفكير والأدوار والمهارات المطلوبة والضرورية؛ لتطوير ونشر وتسليم المبادرات المدعومة من قبل الذكاء الاصطناعي، سواءً داخل أم خارج المؤسسة، فحتى حلول الذكاء الاصطناعي الأكثر ابتكاراً في العالم لن تصبح ذات فاعلية إذا لم تتم تهيئة الأشخاص لاستخدامها.وضمن هذا المجال، يتوجب على الشركات تحقيق التناغم بين القيادة، وثقافة الشركة، وإدارة التغيير؛ وذلك بهدف ضمان استعداد ورغبة وقدرة الأشخاص على استخدام الذكاء الاصطناعي. وكي يتمكن الأشخاص من بناء حلول الذكاء الاصطناعي، واستثمارها بنجاح، ينبغي أن يتم:

- التدريب على المستوى التجاري والتقني

- تحقيق الدعم الوظيفي المستمر

- الانخراط الهادف في الاستراتيجية، وفي عملية تطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي

3- البنية التحتية

يرى بنديالا أن هذا البعد يشير إلى الأدوات، والبنية التحتية، وآليات سير العمل اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي الصناعي على امتداد دورة حياة الحل، وهو يشمل أيضاً البرامج، والأجهزة، وبنية المؤسسة الضرورية لإنتاج واستثمار الذكاء الاصطناعي ضمن البيئات الصناعية.وفي ظل التقارب السريع بين تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية، يجب على الشركات تبني استراتيجية صناعية واضحة المعالم، خاصة ببنيتها التحتية؛ وذلك من أجل:

- الحد بدرجة كبيرة من مخاطر التنفيذ، وتسريع زمن وصول المنتج إلى السوق

- اكتساب المرونة التشغيلية اللازمة، وتوسيع نطاق استثمارات الذكاء الاصطناعي المهيأة للمستقبل

- مواءمة دورة حياة نموذج الذكاء الاصطناعي على امتداد مختلف التطبيقات.

4- الأخلاق والحوكمة

وفقاً لآدي بنديالا، المدير الأول لإستراتيجية السوق، لدى «آسبن» تكنولوجي، فإنه يجب دمج الثقة والشفافية في صلب استراتيجية الذكاء الاصطناعي الصناعي، وعلى امتداد مختلف السياسات والإجراءات والهياكل التنظيمية؛ وذلك بهدف ضمان الاستخدام الآمن، والمسؤول، والأخلاقي للذكاء الاصطناعي. وتعد قنوات التواصل الواضحة، إلى جانب عمليات التوثيق، من الإجراءات بالغة الأهمية المتخذة في سبيل الحد من مخاطر تعقيد الذكاء الاصطناعي والتحكم الذاتي (بشكل نسبي).

وكي يتم جني الفائدة من قبل الجميع، يجب أن تتوافق جميع الأطراف المعنية مع قيود وحدود الذكاء الاصطناعي.

5- البيانات

في حال عدم توفر البيانات الصناعية لن يتحقق الذكاء الاصطناعي الصناعي؛ لكن ما حجم البيانات المطلوبة؟ والفترة الزمنية لتواجدها؟ وما مدى قابليتها للاستثمار؟ ينبغي دعم هذه الأسئلة بأجوبة عملية؛ من خلال طرح استراتيجية شاملة للبيانات الصناعية. علاوةً على ذلك، فإن حالات الاستخدام المختلفة وتقنيات الذكاء الاصطناعي تتطلب وجود أنواع وكميات مختلفة من البيانات.لكن التحدي الرئيسي الذي يواجه معظم المؤسسات الصناعية اليوم لا يتمثل في نقص البيانات بشكل عام؛ بل في نقص البيانات المفيدة والتي بالإمكان الوصول إليها بالنسبة لحلول الذكاء الاصطناعي الصناعي التي نرغب بتنفيذها.