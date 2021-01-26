شكرا لقرائتكم خبر عن دبي ثالثة وجهات العالم الأكثر شعبية وأبوظبي ضمن الأكثر رواجاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

حلّت دبي في المركز الثالث، بين الوجهات الأكثر شعبية في العالم، وفقاً لجوائز اختيار المسافرين لعام 2021 التي يمنحها موقع «تريب أدفايزر»، متفوقةً بذلك على وجهات سياحية شهيرة مثل روما وباريس وبانكوك وبرشلونة. وتصدرت هذه القائمة بالي، تلتها العاصمة البريطانية لندن في المركز الثاني.

وقال «تريب أدفايزر» إن دبي هي الوجهة التي تمزج بين الثقافة الحديثة والتاريخ والمغامرة والتسوق والترفيه، مشيراً إلى أن المدينة تزخر بعدد كبير من النشاطات ومواقع الجذب السياحية، حيث بإمكان الزائر مشاهدة العروض المثيرة في أوبرا دبي، أو الاستمتاع بمناظر خلابة لأفق دبي من أعلى نقطة في برج خليفة، بالإضافة إلى قضاء وقت ممتع على طول خور دبي، واستكشاف أسواق الذهب والتوابل والمنسوجات التقليدية.

وتكرّم قائمة «تريب أدفايزر» الوجهات المفضلة للمسافرين في جميع أنحاء العالم، بناءً على تقييمات مستخدمي الموقع للفنادق والمطاعم والمدن وغيرها من الوجهات السياحية. واعتمدت التصنيفات على مسح أجري على مدار 12 شهراً من ديسمبر 2019 إلى 30 نوفمبر 2020.

وفي تصنيف الوجهات الأكثر رواجاً، حلّت أبوظبي في المركز ال 21 عالمياً، مشيراً إلى أن عاصمة دولة الإمارات تقدم مزيجاً رائعاً من الحفاظ على التقاليد والتقدم الحضري، إذ تتمتع المدينة بتاريخ غني يعود إلى عام 3 آلاف قبل الميلاد، محافظةً بذلك على أجواء وثقافة عربية راسخة.