شكرا لقرائتكم خبر عن موظفو «غرفة عجمان» يتلقون اللقاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت غرفة تجارة وصناعة في مبادرة تطعيم لقاح كوفيد-19 والتي أطلقتها دائرة الموارد البشرية بعجمان لموظفي الإمارة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بمنطقة عجمان الطبية، وذلك في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمواصلة التعافي من فيروس كورونا.

وأشادت خولة خلفان المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، بحرص موظفي غرفة عجمان على المشاركة في حملة التطعيم الوطنية إيماناً بأهمية تلقي اللقاح ودوره في التعافي وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأكدت استمرارية الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتبعة في غرفة عجمان حتى من جانب الحاصلين على التطعيم لضمان توافر بيئة عمل آمنة تضمن سلامة الجميع وذلك من خلال استخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي لكافة الموظفين والمتعاملين.

ودعت أعضاء غرفة عجمان من المنشآت إلى ضرورة المشاركة في حملة التطعيم ودعم جهود حكومة الإمارات للتصدي لفيروس كوفيد 19 لاسيما في ظل توافر مراكز تقديم اللقاح مجاناً عبر المراكز الصحية المعتمدة للمواطنين والمقيمين.