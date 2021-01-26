شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال يتسابق في تلقي اللقاح لتسريع التعافي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تتسابق قطاعات الأعمال في الإمارات لإطلاق حملات التطعيم للعاملين بها ضد فيروس «كوفيد- 19» باللقاحات التي اعتمدتها الدولة رسمياً لحد الآن، سعياً للتعافي الاقتصادي خلال العام الجاري، وذلك بالتزامن مع جهود الدولة لمكافحة الفيروس، وصولاً إلى المناعة المجتمعية؛ حيث تحتل الدولة مرتبة متقدمة جداً بين دول العالم في تلقي التطعيمات.

ويأتي سباق قطاعات الأعمال لتطعيم فرقها العاملة في الدولة مجاناً للمواطنين والمقيمين؛ بهدف عودة معدلات النمو لطبيعتها لما قبل جائحة «كوفيد-19»، التي ألقت بظلالها على العديد من القطاعات، والتي تتواكب مع جهود أجهزة الدولة لعودة الحياة إلى طبيعتها.

كانت غرفة تجارة وصناعة الشارقة سباقة في الدعوة لتلقي اللقاح، وتلقى عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة المدير العام وعدد من الموظفين الجرعة الأولى من اللقاح في إطار التعاون بين الغرفة وإدارة الطب الوقائي بالشارقة التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأكد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة أن تلقي التطعيم يعد خطوة هامة في طريق عودة الحياة إلى طبيعتها.وقالت وكالة «بلومبيرج»: إن عدداً من الدول من بينها الإمارات تقود جهود العالم في سباق توزيع لقاحات «كوفيد-19»، ما يجعلها أيضاً أكثر جاذبية بالنسبة للتجار والمستثمرين، مقارنة مع أغنى البلدان. وأوضحت الوكالة في تقرير أن أسرع عمليات التطعيم ضد الفيروس على مستوى العالم تجري في الإمارات، الأمر الذي أسهم في جني أسواقها المالية بعضاً من أعلى المكاسب العالمية.ونقلت «بلومبيرج» عن مذكرة صادرة عن مؤسسة «جيه بي مورجان» قولها إن الإمارات- وفي حال استمرارها في هذا الزخم من اللقاحات- فإنها ستصل إلى المناعة المجتمعية، والتي تعرف ب«مناعة القطيع» بحلول منتصف العام.

تطعيم موظفي فنادق جزيرة ياس

وأطلقت أبوظبي حملة تطوعية لتطعيم موظفي الفنادق في جزيرة ياس، تزامنت حملة التلقيح التطوعية مع استضافة جزيرة ياس لمنافسات ثلاثية جزيرة النزال من «يو إف سي»، وتتماشى المبادرة مع الجهود التعاونية التي تبذلها مختلف الجهات المعنية في أبوظبي للتصدي لجائحة «كوفيد-19، وحملة «ليكن خيارك التطعيم» وبرنامج التطعيم الوطني.

وتلقّى أكثر من 240 شخصاً اللقاح، بمن فيهم الأطقم المخصصة للفنادق المستضيفة لفرق منافسات جزيرة النزال من «يو إف سي»، وموظفو سائر الفنادق في جزيرة ياس، الوجهة الرائدة للترفيه في المنطقة، وذلك لتعزيز ثقة الزوار والسياح حول مستويات الأمن والسلامة في أبوظبي.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: «لطالما برهنت أبوظبي قدرتها لتنظيم الفعاليات الرياضية الضخمة، مع الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة خلال أول دورتين من فعاليات جزيرة النزال من «يو إف سي»، وتشكّل العودة الآمنة للجماهير لحضور نزالات ثلاثية جزيرة النزال من «يو إف سي» خير دليل على نجاح جهودنا التعاونية مع مختلف جهات القطاع العام والخاص لتحقيق هذه العودة المرتقبة». وأضاف، «تأتي مبادرة تطعيم موظفي الفنادق، بالتزامن مع افتتاح الأبواب للترحيب بالسياح، باعتبارهم الممثل الأول لقطاع السياحة في أبوظبي، ولكونهم سفراء جميع الوجهات السياحية الشهيرة التي تحتضنها الإمارة، وتسهم هذه المبادرة في تعزيز ثقة الزوار بمستويات الصحة والسلامة، وتحقيق خططنا في استئناف الأنشطة السياحية، وتنفيذ الرؤية الحكيمة لقيادة دولتنا».

من جانبه، قال فهد المحمود، المدير التنفيذي لشؤون الشركاء لدى شركة الدار العقارية: «بذلت قيادتنا الرشيدة جهوداً واسعة لمواجهة جائحة «كوفيد-19»، ما مكننا من التأقلم مع التحديات والظروف الصعبة التي فرضت نفسها على واقعنا الجديد، ويُعد القطاع السياحي ركيزةً أساسية لدعم اقتصادنا الوطني، ومن هنا تكتسب حملة التطعيم أهمية كبيرة؛ لأنها ستواصل تعزيز دورنا المحوري في دعم قطاع الضيافة وتنشيطه بشكل آمن ومسؤول، وإننا نأمل أن يشارك الجميع في حملة التطعيم لحماية أنفسهم ودعم الإنجازات التي حققتها الدولة على المستوى الصحّي، بالإضافة إلى تعزيز قدرتنا على استضافة الفعاليات الرئيسية في جميع أنحاء الإمارة، وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمان».

رحلات مجانية

وأعلنت «هلا» (تاكسي دبي) عن توفير رحلة عودة مجانية للعملاء من 10 مراكز تطعيم مختارة في جميع أنحاء الإمارة، ابتداء من 26 يناير/كانون الثاني الجاري وحتى 18 فبراير/شباط، كجزء من مساعيها لدعم المدينة، وللراغبين في المشاركة في برنامج التطعيم الوطني، عند استخدامهم للرمز الترويجي (HALAVAC ) عبر تطبيق كريم (Careem ) لحجز مركبات «هلا» و«هلا فان» (تاكسي دبي).

وقالت كليمينس دوتيرتر، مدير تنفيذي شركة هلا: «نريد في هلا التأكد من بذل قصارى جهدنا لإظهار دعمنا لمدينتنا، ورد الجميل لركابنا ومجتمعنا، بالأخص في مثل هذه الأوقات الحرجة. ونأمل أن تسهم هذه المبادرة، ولو قليلاً، في دعم أولئك الراغبين في تلقي اللقاح، عبر منحهم خدمة آمنة وبسيطة ومجانية للعودة إلى منازلهم».

مجموعة الإمارات

وأطلقت مجموعة الإمارات برنامج التطعيم ضد «كوفيد 19» لجميع موظفيها العاملين في دولة الإمارات، بالتنسيق مع هيئة الصحة في دبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، مع إعطاء الأولوية للعاملين في الخطوط الأمامية، بمن فيهم أفراد أطقم الخدمات الجوية، والطيارون، وغيرهم من موظفي العمليات والخدمات الأرضية. وتعدّ مجموعة الإمارات، التي تضمّ طيران الإمارات ودناتا، من أوائل شركات الطيران والخدمات الجوية في العالم، التي توفر لموظفيها خيار التطعيم ضد «كوفيد19».

«اتصالات»

وأعلنت «اتصالات» مشاركتها في حملة التطعيم الوطني التي تنظمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عبر توفير اللقاح لموظفيها في مقارها الرئيسية بدولة الإمارات، انطلاقاً من إيمانها بأهمية المساهمة الفعالة في الحفاظ على سلامة موظفيها وأفراد المجتمع، ودعماً لجهود الدولة في تحقيق التعافي الكامل، ودعت الشركة كافة الموظفين إلى المبادرة بأخذ اللقاح لحماية أنفسهم وعائلاتهم.

بريد الإمارات

وأطلقت مجموعة «بريد الإمارات» حملة تطعيم ضد فيروس «كوفيد-19» لجميع موظفيها في جميع أنحاء الدولة، وذلك تماشياً مع الحملة الوطنية لتقديم اللقاح إلى جميع سكان الدولة للحد من انتشار الفيروس.

أبوظبي الإسلامي

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تنظيمه لحملة تطعيم ضد «كوفيد- 19»، وسيتم إمداد البرنامج ليشمل مكاتب المصرف في مختلف أنحاء الإمارات خلال الأسابيع المقبلة، بهدف تطعيم ما يزيد على 50 % من إجمالي موظفي المصرف، بالشراكة مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة في المقر الرئيسي لمصرف أبوظبي الإسلامي.

نخيل

ونظمت شركة «نخيل» حملة تطعيم ضد «كوفيد-19» على مستوى الشركة للموظفين وعائلاتهم، ضمن التزامها بإعطاء الأولوية لراحة الموظفين، والحفاظ على الصحة العامة؛ حيث شارك في الحملة أكثر من 1200 موظف وأقاربهم؛ حيث تلقى 150 شخصاً اللقاح كل ساعة.

طلبات

وأعلنت شركة «طلبات» لتوصيل الطعام عن انتهاء تطعيم ما يزيد على 3300 سائق من أسطولها في دولة الإمارات ضد فيروس «كوفيد-19»، وقد تلقَّى مجاناً الجرعة الأولى من التطعيم قرابة 1700 سائق في أبوظبي والعين، وما يزيد على 1600 سائق في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، ضمن التزام الشركة للحفاظ على معايير الأمن والسلامة خلال الجائحة، وبدأت الشركة في عام 2020 بأولى خطواتها في مشروع تطعيم أسطولها من السائقين المتطوعين في أرجاء الإمارات كافة، وذلك بالتعاون مع الهيئات الحكومية الإماراتية، التي تدعم جهود القضاء على الفيروس في الإمارات.

وبدأت أولى مراحل مشروع تطعيم السائقين في شهر ديسمبر في إمارة أبوظبي ومدينة العين، بالتعاون الوثيق مع دائرة الصحة بأبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، التي وفرت ما يزيد على 1700 جُرعة تطعيم مجانية، بينما انطلقت المرحلة الثانية في يناير/كانون الثاني 2021 في إمارتي دبي والشارقة والإمارات الشمالية، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع؛ حيث تم تطعيم ما يزيد على 1600 سائق حتى الآن.