شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض في انتظار قرار الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم الثلاثاء أمام أغلب العملات الرئيسية وأبقت العملة على خسائرها مع تحول الأنظار نحو قرار الفائدة من جانب الاحتياطي الاتحادي.



ويبدأ اليوم اجتماع الاحتياطي الاتحادي لمناقشة سياسته النقدية على أن يتخذ غدا الأربعاء قراره بخصوص الفائدة، وتشير التوقعات إلى أنه سيبقي على الفائدة قرب الصفر دون تغيير.



ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته بخصوص نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال العام الجاري إلى 5.1%، في حين رفع توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 5.5% عام 2021 لكنه يتوقع تباطؤ النمو في العام المقبل إلى 4.2%.



من ناحية أخرى، تتابع الأسواق عن كثب صدور المزيد من نتائج أعمال الشركات عن الربع السنوي الأخير من العام الماضي، ومن أبرز الشركات التي ستعلن نتائجها "مايكروسوفت" بعد إغلاق اليوم و"آبل" غدا.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.