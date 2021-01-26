شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول مصنع «هواوي» خارج الصين خلال 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتوقع أن يفتتح أول مصنع لإنتاج المعدات، خصوصاً المتعلقة بشبكة الجيل الخامس (5 جي)، تابع لشركة هواوي الصينية للاتصالات خارج الصين خلال العام 2023 وتحديداً في منطقة ألزاس في شرق فرنسا، وفق ما أعلن مسؤولو المشروع.

ويمكن أن تبدأ أعمال بناء المصنع الذي سيخصص لتصنيع معدات شبكات الهاتف المحمول في وقت مبكر من هذا العام ويمكن أن ينتج الموقع أول محطة متنقلة في العام 2023، كما قالت نائبة رئيس المجموعة الصينية وعضو مجلس إدارتها كاترين تشين في مؤتمر صحفي في المقر الرئيسي لـ«هواوي» في منطقة غران إيست.

وأضافت في رسالة عبر الفيديو بثت خلال المؤتمر الذي عقد لتقديم المشروع وجمع ممثلين للمجموعة ومنطقة غراند

إيست: اليوم هو يوم تاريخي لهواوي مع إضفاء الطابع الرسمي على إنشاء موقع إنتاج في ألزاس. وأضافت أنه سيكون أول مصنع لإنتاج المعدات المتنقلة التابعة لهواوي خارج الصين.

وأعلنت شركة هواوي في 17 كانون الثاني/ديسمبر قرارها إنشاء مصنعها في «بيزنس بارك» في بروما وهي بلدة يبلغ عدد سكانها حوالى 10 آلاف نسمة وتقع على مسافة عشرين كيلومتراً من ستراسبورغ.

وستستثمر المجموعة الصينية 200 مليون يورو في هذا الموقع الذي أطلق عليه «هواوي يوروبيين وايرلس فاكتوري» ويهدف إلى إنتاج المعدات الرئيسية التي تشكل المحطات الأساسية اللاسلكية للسوق الأوروبية خصوصاً من أجل شبكة الجيل الخامس.

ووفقاً للمجموعة، من المفترض أن يؤمن الموقع 300 وظيفة مباشرة و500 وظيفة في نهاية المطاف، وإنتاج ما يعادل مليار يورو من المعدات سنوياً.

وقال رئيس منطقة غران إيست جان روتنر «إنه تعاون مثمر من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء هذا المصنع المستقبلي»، لافتاً إلى أنه استثمار كبير.

وأشارت «هواوي» في بيان إلى أنها تريد بناء «مصنع بيئي» في بروما خصوصاً باستخدام مواد وعمليات بناء مسؤولة بيئياً و«الحد بشكل كبير من تأثير الطاقة» المنتجة من المصنع. (أ ف ب)