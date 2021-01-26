شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنجح «تينسنت» الصينية في الوصول إلى عتبة التريليون دولار؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسهم شركة «تينسنت» أكثر من 5%، الثلاثاء، بعد يوم من ارتفاع قياسي دفع تقييمها إلى ما يقرب من تريليون دولار، لأول مرة في تاريخها.

وشهدت أسهم شركة الإنترنت الصينية العملاقة صعوداً إلى 767.5 دولار في بورصة هونج كونج، الاثنين،، محققة ارتفاعاً بنسبة 11%، الأمر الذي ساهم في دفع قيمتها السوقية إلى 7.35 تريليون دولار هونج كونج (949 مليار دولار).

ويبدو أن هذا الارتفاع كان مدعوماً بتوقعات صعودية من قبل بنكين استثماريين، ففي مذكرة بحثية، رفع مصرف «سيتي» السعر المستهدف لسهم «تينسنت» من 734 دولار هونج كونج إلى 876 دولار هونج كونج، أي بزيادة قدرها 14% عن إغلاق أمس الأول الاثنين.

كما رفع بنك «يو بي إس» السعر المستهدف للشركة من 700 دولار هونج كونج إلى 830 دولار هونج كونج، بزيادة 8% من إغلاق الاثنين.

إلا أن المستثمرين تقاضوا أرباحهم، الثلاثاء، ما دفع أسهم «تينسنت» للهبوط بنحو 5.48% إلى 724.50 دولار هونج كونج. وانخفض السهم بما يزيد على 6% في وقت سابق من ذلك اليوم لكنه قلص بعض الخسائر.

وينتظر المستثمرون نتائج الشركة لعام 2020 للربع الرابع والسنة كاملة، والتي ستصدر في مارس/ آذار.

ويتوقع المحللون أن تصل الإيرادات إلى 131.83 مليار يوان (نحو 20.36 مليار دولار) لربع ديسمبر/ كانون الأول، بزيادة قدرها 24.6% على أساس سنوي، وفقاً لتقديرات «رفينيتيف». ومن المتوقع أن ينمو صافي الدخل بنسبة 29% إلى 32.85 مليار يوان. (وكالات)