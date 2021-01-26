«دبنهامز» تقرر إغلاق متاجرها بعد شراء «بوهو» حقوق علامتها

تعتزم مجموعة متاجر «دبنهامز» التي أشهرت إفلاسها العام الماضي، إغلاق أبوابها نهائياً في بريطانيا، والاستغناء عن آلاف الموظفين، مع إعلان مجموعة «بوهو» لتجارة الألبسة عبر الإنترنت شراءها موقع «دبنهامز» الإلكتروني، وعلامتها التجارية فقط.

وقالت «بوهو»، في بيان أصدرته أول أمس الاثنين، إنها ستشتري «حقوق الملكية الفكرية» لـ«دبنهامز»، أي «بيانات الزبائن» والعلامة التجارية، ومعلومات أخرى بينها بعض العقود، في مقابل 55 مليون جنيه إسترليني (75,16 مليون دولار).

وفي بيان منفصل، أعلن مديرو «دبنهامز» أن «تصفية المخزونات ستستمر في المتاجر لأسابيع عدة مقبلة إلى حين استنفادها، كما أن قيمة هذه المبيعات ستذهب إلى الدائنين. مع الأسف، ستغلق بعدها كل متاجر الشركة في بريطانيا أبوابها».

وأوضح مصدر مطلع على الملف أن متاجر «دبنهامز» في بريطانيا ستعيد فتح أبوابها بعد إنهاء تدابير الإغلاق السارية حالياً في البلاد لتصريف البضائع المعروضة، على أن تقفل أبوابها نهائياً بعدها، ما سيؤدي إلى الاستغناء عن حوالي 12 ألف موظف.

وسرّعت جائحة «كوفيد-19» وتدابير الإغلاق المتكررة والقيود على التجارة سقوط هذه العلامة التجارية البارزة في مجال بيع الألبسة في بريطانيا، بعد صعوبات عانتها الماركة سابقاً بمواجهة تنامي أنشطة التجارة الإلكترونية والتغييرات في الأنماط الاستهلاكية.

والأسبوع الماضي، أعلنت «دبنهامز» أن 6 من متاجرها الـ124 ستغلق أبوابها، بينها المتجر الرئيسي في شارع أكسفورد في العاصمة لندن.

وأقدمت شركتا التجزئة البريطانيتان عبر الإنترنت «بوهو» Boohoo و«أسوس» ASOS على خطـــوات توسع كبيرة، حيث اشترت الأولى العلامة التجارية للأزياء «دبنهامز»، في حين أن الأخيرة تجري محادثات للاستحواذ على العلامات التجارية الرئيسية لمجموعة «أركاديا» المنهارة التابعة لشركة «فيليب دريم».

وتؤكد هذه الخطوات كيـف اكتسب اللاعبون عبر الإنترنت الصدارة، متخطين تجار التجزئة التقليديين، وهو اتجاه شهد تسارعاً بسبب جائحة «كوفيد-19».

وأوضحت Boohoo أنها استحوذت على جميع أصــول «دبنهامز»، بمـــا في ذلك بيانات العملاء والمعلومات التجارية ذات الصلة وعقود مختارة في مقابل 55 مليون جنيه إسترليني (75.4 مليون دولار).

في غضون ذلك، قالت شركة ASOS إنهــا تجـــــري محادثــات حصرية مع مديري مجموعة «أركاديا» المنهــارة، للاستحواذ على العلامـــات التجاريـــــــة «توبشوب» و«توبمان» و«ميس سيلفريدج» و«هيت».

وأضافت: «يعتقد مجلــس إدارتنا أن هذه الصفقة تمثل فرصة للاستحواذ على علامات تجاريــــة قوية لها صدى جيد»، مشيرةً إلى أن الصفقة سيتم تمويلها من الاحتياطات المالية لدى الشركة. (وكالات)