«أنغامي» تؤسس مقرا ومركزاً للأبحاث في أبوظبي

أبوظبي: ”الخليج 365”

عقد مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية شراكة «أنغامي» لتأسيس مقر عالمي جديد لها بالإضافة إلى مركز للأبحاث والتطوير في إمارة أبوظبي بـ«هاب 71».

ويأتي هذا التعاون في إطار برنامج الابتكار الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخراً والبالغة قيمته ملياري درهم (545 مليون دولار)، وهي إحدى مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21».

تأسست «أنغامي» في لبنان عام 2012 كأول منصة إلكترونية للبث الموسيقي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وصنعت منذ ذلك الحين مكانة رائدة لها في السوق مع رصيد يضم أكثر من 50 مليون أغنية متاحة لـ 70 مليون مستخدم، ولديها مكاتب في بيروت ودبي والقاهرة والرياض. كما تحظى الشركة بإمكانات قوية للنمو، لا سيما مع استكمالها دورة تمويل بقيادة «شعاع كابيتال»، لدعم خططها في النمو والتطور.

وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: تواصل إمارة أبوظبي ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للشركات المبتكرة؛ لكونها توفر بيئة أعمال مستقرة وداعمة لطموحات التحول الرقمي لهذه الشركات. ونحن حريصون على مواصلة تقديم كل سبل الدعم الممكن للشركات التكنولوجية إدراكاً منا لأهمية الفرص الواعدة التي يمكن لمثل هذه الخطوات أن توفرها في مجالات أخرى عبر توفير البنى التحتية الأساسية التي يمكن لكافة القطاعات الاقتصادية الحيوية الاستفادة منها. ونرحب دائماً بذوي الأفكار المبتكرة والخلاقة المنسجمة مع رؤى الابتكار والتطلعات التنموية الطموحة لإمارة أبوظبي.

وقال إدي مارون، الشريك المؤسس لشركة «أنغامي»: في إطار مساعينا لاغتنام جميع فرص النمو المهمة، وجدنا في أبوظبي خياراً منطقياً لتحتضن مقرنا العالمي الجديد ومركزنا للبحث والتطوير. ويُعزى ذلك إلى التزام الإمارة الراسخ بدعم الابتكار، فضلاً عن احتضانها للعديد من المواهب المتميزة والبنى التحتية المتطورة التي تلائم متطلباتنا. ونحن فخورون بشراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار، التي ستسهم في تسريع وصولنا إلى النجاح الذي نصبو إليه وكذلك دعم أبوظبي في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للابتكار.

وبموجب اتفاقية الشراكة، يمنح مكتب أبوظبي للاستثمار شركة «أنغامي» حوافز مالية وغير مالية لتأسيس مقرها في «هاب 71 Hub»- المنظومة العالمية للتكنولوجيا في أبوظبي وإحدى مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» الذي يدعم الأفكار والتقنيات المبتكرة.

وقال إيلي حبيب، الشريك المؤسس في «أنغامي»: يغمرنا الحماس لبدء مرحلة جديدة في مسيرة نمو «أنغامي»، ونود أن نعبر عن شكرنا وتقديرنا للفرصة التي منحتها لنا إمارة أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار لكي نتواجد في واحدة من أكثر المدن حيوية وابتكاراً على مستوى منطقة الشرق الأوسط.