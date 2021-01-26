«اقتصادية الشارقة» تضيف «التجميل» ضمن رخصة «اعتماد»



الشارقة: ”الخليج 365”

باشرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تصريح ممارسة نشاط «التجميل» ضمن أنشطة رخصة «اعتماد» لمساعدة رواد الأعمال.

وأكّد سلطان عبدالله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن الدائرة تولي أهمية كبيرة لهذا القطاع، تنفيذاً للتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، لمساعدة رواد الأعمال المواطنين لدخول الأسواق وممارسة العمل الاقتصادي ودعم أعمالهم، ومبادراتهم، وأفكارهم، للانطلاق بها إلى آفاق النجاح والاستدامة، حرصاً على تعزيز العمل الاقتصادي في الإمارة.

وقال: إن رخصة «اعتماد» تولي أهمية لتنظيم ممارسة العمل التجاري المنزلي، وتفعيل مساهمة المواطنين والمواطنات في القطاعات الاقتصادية، ودعم ومساندة أفكارهم ومبادراتهم للاستثمار في المشروعات الخاصة.

وأضاف أنها تسهم في فتح مجالات وأدوار جديدة لمواطني الإمارة، وتحثهم على الإبداع وتنمية المهارات، وضمان الحقوق الفكرية والاقتصادية لأصحاب المشروعات، وتقديم الدعم للارتقاء بالمستوى التجاري والترويجي للنشاط.

وأكد أحمد بن ساعد السويدي، نائب مدير إدارة الشؤون التجارية، أن نشاط التجميل يأتي في إطار حرص الدائرة على تعزيز مساهمة الأنشطة الخدمية على مستوى الإمارة، وأن إجازة هذا النشاط من قبل الدائرة تم بالتنسيق مع بلدية الشارقة، للحصول على موافقة قسم الرقابة الصحية.

وأشار ابن ساعد إلى أن ممارسة هذا النشاط ستخضع لعدد من الشروط والضوابط التي من شأنها أن تسهم في تنظيم منح الترخيص، منها الحصول على شهادة تدريب في مجال التجميل، واستخراج بطاقة صحة مهنية من قسم عيادة الصحة العامة في بلدية مدينة الشارقة.

وأوضح أن الرخصة المنزلية «اعتماد» توفر امتيازات خاصة لحامليها، والتي تشمل إقامة معارض سنوية لأصحاب الرخصة، وتوفير دورات تثقيفية وخدمات التدريب، وحضانة المشروعات، وتطويرها، ومتابعتها، والترويج والتسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مشروعات الأعضاء للحصول على فرصة الامتياز التجاري.