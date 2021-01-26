شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «اتصالات» يغرد منفرداً.. «القيادية» تضغط على المؤشرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

عقب يوم واحد من الارتفاع، عادت الأسهم نحو المسار الهابط في جلسة تداولات الثلاثاء، بينما غرد «اتصالات» وحيداً في الارتفاع، وسط تراجع جماعي لـ«القيادية» في البنوك والعقار، لينخفض على أثرها مؤشر سوق دبي 0.92% وسوق أبوظبي 0.63%.

هذا وصعد سهم «اتصالات» 1.22% مغلقاً عند مستوى 19.92 درهم، بتداولات نحو 50 مليون درهم، مع تصدر المجموعة العلامة التجارية الأقوى والأعلى قيمة في الشرق الأوسط رفقة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

وسجلت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 681 مليون درهم منها 250.36 مليون درهم في سوق دبي، و430.67 مليون درهم في سوق أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 287.4 مليون درهم توزعت بواقع 194.7 مليون سهم في دبي و92.7 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 42 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 6904 صفقات.



سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.92% إلى مستوى 2968 نقطة مع تراجع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والخدمات والاتصالات.

وهبط قطاع العقار 1.63% بفعل انخفاض «إعمار العقارية» 1.77% و«إعمار للتطوير» 1.63% و«إعمار مولز» 2.13% و«الاتحاد العقارية» 0.7% و«ديار» 1.31% و«داماك» 0.73%.

وانخفض قطاع البنوك 0.9% نتيجة انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 1.27% و«دبي الإسلامي» 0.79%.

وهبط قطاع الاستثمار 1.11% بعد هبوط «دبي للاستثمار» 1.19% و«دبي المالي» 0.79% و«شعاع كابيتال» 2%.

وفي المقابل ارتفع قطاع النقل بنحو 1% مدعوماً بمكاسب «أرامكس» 1.38% و«العربية للطيران» 0.77% فيما نزل «الخليج للملاحة» 4.96%.



سوق أبوظبي



بدوره، نزل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.63% عند مستوى 5582.67 نقطة متأثراً بنزول أسهم البنوك والعقار والطاقة والصناعة والخدمات.

وهبط قطاع البنوك 1.48% مع هبوط «أبوظبي الأول» 1.74% و«أبوظبي التجاري» 1.22% و«أبوظبي الإسلامي» 0.8%.

وانخفض قطاع العقار 1.3% بعد نزول «الدار» 1.15% و«رأس الخيمة العقارية» 3.83%.

كما تراجع قطاع الطاقة 0.7% نتيجة تراجع «دانة غاز» 2.14% و«أدنوك للتوزيع» 0.26% فيما استقر «طاقة» من دون تغيير.

وعلى العكس، صعد قطاع الاتصالات 1.22% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وارتفع قطاع الاستثمار 0.3% بعد ارتفاع «العالمية القابضة» 0.4% رغم نزول «إشراق» 2.15% واستقرار «الواحة كابيتال».



توجه السيولة



وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 61.4 مليون درهم مغلقاً عند 3.87 درهم، تلاه «دبي المالي» بسيولة بلغت 30.85 مليون درهم مغلقاً عند 1.25 درهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات بقيمة 27.3 مليون درهم ليغلق عند 5 دراهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «أبوظبي الأول» بقيمة 104.42 مليون درهم مغلقاً عند 14.66 درهم، تلاه «الدار» بتداولات قدرها 85.3 مليون درهم ليغلق عند 3.45 درهم، ثم «العالمية القابضة» مستقطباً 78.5 مليون درهم وأغلق عند 45.4 درهم.

وسجل «اكتتاب» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 14.89% إلى 0.216 درهم، بينما سجل «الخليج للملاحة» التراجع الأكثر بنسبة 4.96% إلى 0.383 درهم.

وكان أكبر الرابحين بسوق أبوظبي «بالمز الرياضية» بنسبة 3.57% مغلقاً عند 14.5 درهم، وفي المقابل كان أكبر المتراجعين «فودكو للمواد الغذائية» بنسبة 4.78% إلى 2.39 درهم.



الجنسيات



وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 15.25 مليون درهم محصلة شراء، منها 3.26 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين ونحو 12 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 15.25 مليون درهم محصلة بيع، منها 1.25 مليون درهم محصلة بيع العرب و14 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 21.32 مليون درهم محصلة شراء، منها 3.86 مليون درهم محصلة شراء العرب و2.35 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و15 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 21.32 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب مشترياتهم على أسهم شركات «أرامكس» و«داماك» و«الخليج للملاحة» و«دانة غاز» و«الدار» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «دبي المالي» و«ديار» و«إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي».



المؤسسات



بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 27.26 مليون درهم محصلة بيع، منها 21.9 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و5.4 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 27.26 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 21.9 مليون درهم محصلة شراء في دبي و5.4 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.