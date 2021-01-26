تطوير 237 ابتكاراً جمركياً جديداً في 2020 بأفكار الشباب



دبي: ”الخليج 365”

توجت جمارك دبي فعالياتها في أسبوع جمارك الإمارات الرابع 2021 بتنظيم حلقة شبابية بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب أُقيمت في اليوم العالمي للجمارك بموعده السنوي في 26 يناير/ كانون الثاني، وخصصت لمناقشة «دور الشباب في جمارك المستقبل»، وبحضور ومشاركة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، وسعيد محمد النظري المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، حيث قدما نظرة مستقبلية لتطور دور الشباب في الدولة، وعلى صعيد العمل الجمركي للشباب المشاركين في الحلقة النقاشية التي حضرها عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والمراكز الجمركية في جمارك دبي، ونخبة من الشباب المختصين بالشؤون الشبابية والعمل الجمركي، لمناقشة دور الشباب بمواكبة تقدم دولة الإمارات نحو الخمسين عاماً المقبلة من مسيرتها الرائدة في البناء والتنمية المستدامة عل طريق تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

وشهدت الحلقة الشبابية في اليوم العالمي للجمارك التي شارك فيها نحو 96 شاباً من جمارك دبي والمدعوين، نقاشاً ثرياً شارك فيه بفعالية نخبة من الشباب الحاضرين في هذا الحدث الذي نظم مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة «كوفيد 19»، وشارك فيه موظفو جمارك دبي ومجموعة من الشباب عبر التواصل الإلكتروني.

وقال أحمد محبوب، إن عدد الابتكارات النوعية التي طورتها الدائرة في عام 2020 بلغ 237 ابتكاراً، وبلغ عدد المبتكرين 68 مبتكراً، وبلغ إجمالي عدد جوائز الابتكار التي حصلت عليها جمارك دبي في العام الماضي 17 جائزة، كما حققت جمارك دبي إنجازاً غير مسبوق عالمياً بحصولها على تصنيف مؤسسة رائدة في الابتكار من المعهد العالمي للابتكار، فيما بلغ عدد الأفكار والابتكارات الجديدة التي طبقتها الدائرة 1324 فكرة وابتكاراً، تم تطويرها بفضل جهود ومساهمات الموظفين والمفتشين الشباب في الدائرة، إذ يبلغ عدد المفتشين من فئة الشباب في الدائرة 1631 مفتشاً، وقد تلقوا في العام الماضي دورات تدريبية مكثفة بلغ عددها 158 دورة تدريبية بواقع 8994 ساعة تدريبية، حيث تستمر جهودنا لتعزيز سعادة العملاء من خلال مبادراتنا في هذا المجال، كالمجلس الاستشاري ومجموعات العمل المركزة مع التجار ومبادرة ارتباط، وإضافة إلى ذلك نبحث تطوير بيئة العمل في الدائرة لتعزيز سعادة الموظفين.

وقال سعيد محمد النظري: نعمل على توسيع الحوار بين الشباب من خلال الحلقات الشبابية وقد قامت المؤسسة بتنظيم 3 آلاف حلقة شبابية شارك فيها 100 ألف شاب، وشهدت حوارات معمقه حول مختلف الشؤون التي تهم الشباب، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بأن تكون اللقاءات والحوارات بين الشباب ممارسة يومية نسعى لتطويرها باستمرار، وقد أثمرت تلك الحوارات بالفعل عن أفكار ومشاريع تم تبنيها وأصبحت سياسات حكومية معتمدة.

وقال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي: قمنا بإنجاز دراسات مفصلة لمستقبل الوظائف الجمركية، حيث سيكون تطوير المهارات هو الأساس الذي تعتمد عليه هذه الوظائف بمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع الذي نراه في عالمنا اليوم.

وقال أحمد عبدالسلام كاظم المدير الأول لإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي: نطور أداءنا باستمرار لنرسخ موقعنا العالمي كدائرة رائدة في الابتكار الجمركي على المستوى الدولي، وقد تم اعتماد 4 مبادرات طورتها جمارك دبي في برنامج دبي X10 ونحرص على أن نتقدم لتحقيق المزيد من الإنجازات على أساس استشراف المستقبل والاستعداد له بالتطوير الدائم لعملنا الجمركي.