أسعار الذهب ترتفع خلال تعاملات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء.

وأفاد موقع "مصراوي" بأن جرام الذهب قد ارتفاع جنيهاً واحداً اليوم مقارنة بأسعار أمس الإثنين.

ونقل الموقع عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، قوله إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم 812 جنيهًا مقابل 811 جنيهًا أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 696 جنيهًا، وعيار 24 إلى 928 جنيهًا، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6496 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب إلى نحو 2.5 دولار، وهبط سعر الأوقية بنسبة بلغت 0.14%، لتسجل الأوقية 1853.40 دولار، في الساعة 12:30 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج.