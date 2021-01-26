شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 26-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 26-1-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والعرب، بحجم تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.203 مليار جنيه.

إيقاف تداول 14 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهم، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، جلاكسو سميثكلاين، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، راية القابضة للاستثمارات المالية، المجموعة المصرية العقارية، شركة النصر للأعمال المدنية، العربية للصناعات الهندسية، ريكاب للاستثمارات المالية، السويس للأسمنت.

البورصة تربح 1.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والعرب، بحجم تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.203 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 634.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54.4 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.5% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.04%، والعرب على 5.46% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 21.22% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.77%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.3 مليون جنيه، 37.2 مليون جنيه، 8.4 مليون جنيه، 37.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 73.3 مليون جنيه، 10.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 11527 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2365 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 14082 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 4448 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 2354 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 3378 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 1087 نقطة.

وصعدت أسهم 79 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 71 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

وثائق

أعلنت إدارة البورصة المصرية، تسوية (استرداد) عدد 5 آلاف أمس الاثنين، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.485 مليون وثيقة بدلاً من 3.490 مليون وثيقة، وتتعهد شركة مصر المقاصة بأخطار البورصة في حالة حدوث أي تغيير في عدد الوثائق القائمة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، 200 ألف سهم، 215 ألف سهم، 100 ألف سهم، 2.2 مليون سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 20 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 200 ألف سهم، 781.2 ألف سهم، 6200 سهم، على التوالي.

راكتا

أعلنت الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا، تحقيق خسائر بلغ 46.09 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 50.63 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة انخفاض 9%، وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 495 ألف جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 20.77 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأشارت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إلى أنها علقت النشاط الإنتاجي من 25 سبتمبر 2019 لوقف نزيف الخسائر والاقتصار على النشاط البيعي من المخزون التام.

جلاكسو

أعلنت شركة جلاكسو سميثكلاين، ورود خطاب من شركة جلاكسو جروب ليمتد (المساهم الرئيسي) بشأن توقيعها مذكرة شروط أساسية غير ملزمة مع شركة حكمة فارماسيوتيكلز بي.ال.سي. (الشركة الراغبة في الاستحواذ) وذلك بغرض مشروع الاستحواذ المحتمل على حصة المساهم الرئيسي في شركة جلاكسو سميثكلاين والبالغة 91.2 % من خلال تقديم عرض شراء اجباري لنسبة 100 % من كامل أسهم الشركة.

الأهرام للطباعة

أعلنت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، رفض الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التظلم المقدم من الهيئة بخصوصو قرارات لجنة التفتيش بالهيئة بشأن مجلس إدارة الشركة الحالي.