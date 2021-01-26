شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بطرح 75 قطعة أرض شاغرة فى المنطقة الصناعية بالداخلة فى الوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم عدد من المستثمرين بطلب للهيئة العامة للتنمية الصناعية، للموافقة على علي طرح أراضي بالمنطقة الصناعية بمركز الداخلة فى محافظة الوادي الجديد.

واشتمل الطلب على أنه يوجد عدد من القطع الفضاء وغير المستغلة وعددها 75 قطعة بأنشطة مخلتفة بالمنطقة الصناعية فى مركز الداخلة بالوادى الجديد، بحسب الطلب المتقدم.

وقال سعد خضر أحد المستثمرين بالمنطقة، أن هناك طلب عالى على قطع الأرض الشاغرة ولا يوجد طروحات حكومية فى الوقت الحالى، لذلك يجب فتح باب طرح القطع المتاحة للتسهيل على المستثمرين لبدء أنشطة صناعية جديدة، فى وقت تقوم فيه الدولة بمجهود جبار للتنمية الصناعية فى البلاد.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة، أكدت أن الفترة الحالية تشهد إعادة النظر فى كافة قطع الاراضى التى تم طرحها ولم يتم استغلالها، مشيرة إلى استمرار مراجعة قطع الاراضى المخصصة للمستثمرين غير الملتزمين بالجداول الزمنية لاستغلال الأراضى.