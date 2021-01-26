شكرا لقرائتكم خبر تفاهم بين العدل والصندوق الزراعي لضمان دقة البيانات المقدمة على الصكوك الزراعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع صندوق التنمية الزراعية، مذكرة تفاهم مع وزارة العدل، تشمل العديد من الإجراءات والضوابط ونقاط التكامل الالكتروني بين الطرفين، وذلك تحقيقا لخطة التحول الرقمي للصندوق، ولأهمية التعاون بين الجهات الحكومية في مجالات التحول للخدمات الالكترونية.

ووقع المذكرة، مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير السهلي، ووكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار عبدالعزيز السمحان، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما عبر دائرة النقل الالكتروني.

ويهدف الصندوق من خلال توقيع هذه المذكرة إلى ضمان دقة البيانات المقدمة من طالب الخدمة وصندوق التنمية الزراعية على الصكوك الزراعية، ولما لوزارة العدل من اختصاص بموجب نظام التوثيق بتوثيق الملكية العقارية والالتزامات التعاقدية، وكذلك تصحيح وتحديث أرقام الصكوك المسجلة لدى الصندوق عبر خدمة تحديث الصكوك العقارية، حتى يتم تفعيل عمليات الربط المستقبلية بشكل فعال بين الصندوق والوزارة وذلك لمعالجة بيانات أرقام الصكوك القديمة المسجلة بالصندوق.

وستشمل مجالات التعاون بين الطرفين، الربط المباشر عبر قنوات التكامل الحكومية للخدمات الالكترونية، حيث سيتيح الصندوق طباعة الوثائق المتعلقة بوزارة العدل الكترونيا، التي ستقوم مقام التعاملات الورقية كالإفراغ والرهن وفكه وتحديث الصكوك والكفالة ونحوها.

يذكر أن الصندوق يوفر وبشكل الكتروني خدمة إفادة خاصة بوزارة العدل، ويمكن استخدام هذه الخدمة عبر الموقع أو التطبيق الالكتروني للصندوق والحصول على إفادة للمواطنين الذين ليس لهم تعامل قائم مع الصندوق، وذلك بشكل الكتروني معتمد وموثوق، من أجل تقديمها إلى كتابات العدل والمحاكم العامة للموافقة على طلبات الإفراغ وتحديث الصكوك للأراضي الزراعية غير المرهونة لصالح الصندوق.