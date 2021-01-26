شكرا لقرائتكم خبر عن "الفنادق" تدعم صندوق تحيا مصر وأصحاب الحناطير بـ 2 مليون و702 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد التقرير السنوى الصادر عن غرفة المنشآت الفندقية، أن إجمالى قيمة مساهمات الغرفة لوزارة السياحة وعدد من الجهات الأخرى بلغت 2 مليون و 702 ألف جنيه، خلال العام المالى 2019 / 2020، حيث قامت الغرفة بالمساهمة فى صندوق تحيا مصر بمبلغ مليون و150 ألف جنيه، فيما ساهمت فى شراء معدات ولوازم مكاتب للجنة الفنية للتراخيص بوزارة السياحة بمبلغ 88 ألف و807 جنيه.

وأكد " التقرير " أن الغرفة ساهمت بشراء كمامات لصالح شرطة السياحة بمبلغ 9 آلاف جنيه، بينما ساهمت بمبلغ 228 ألف و114 جنيه لإيجار عدد 2 دافع للفنادق العائمة، كما ساهمت بمبلغ 155 ألف و556 جنيه لصالح وزارة السياحة للانتهاء من إعداد المواصفات الجديدة للفنادق .

وأضافت " غرفة المنشآت الفندقية" فى تقريرها، أنها ساهمت بمبلغ 500 ألف جنيه فى الفيلم الدعائى " رحلة سائح" بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، كما خصصت 500 ألف جنيه لدعم أصحاب الحناطير بمحافظتى الأقصر وأسوان نظرا لظروف القطاع السياحى.