شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الفنادق: الانتهاء من تدريب 9008 متدرب خلال 9 أشهر عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التقرير السنوى الصادر عن غرفة المنشآت الفندقية، أن تم تدريب 9008 متدرب وذلك خـــلال الفـترة من شهر يناير 2020 وحتى شهر سبتمبر 2020، بعـــدد بالمحافظـــات السياحية المختلفة.

وأضاف " التقرير" أنه نظر إلى الوضع الحالي وضعف حركة الإشغال تم تـوقـــــف النـشـاط التـدريبي فــــي ظــــل جائحة كورونا من 15 مــــارس وحتــــى 7 أغســــطس 2020، حيث تم تقليل عدد المشاركين بالـــــدورات التدريبيـــــة إلى النصـــــف تماشـــــيا مـــــع إشتراطات التباعد الاجتماعي للحفاظ على صحة عناصر العملية التدريبية.

وأكدت " الغرفة " فى تقريرها أنه تماشـــيا مـــع سياســـة الدولـــة فـــي ميكنـــة جميـــع الأنشـــطة تـــم إنشـــاء قاعـــدة بيانــــات لتســــجيل جميــــع أنشــــطة التــــدريب، وتــــم تفعيلهــــا ومــــن أهــــم مميزاتهــــا دقــــة المعلومــــات والبيانــــات المســــتخرجة مــــن البــــرامج ممــــا يتــــيح عمــــل الخطــــط التدريبيــــة المســـتقبلية، بنـــاء علـــى رؤيـــة واضـــحة وتحليـــل مفصـــل لكـــل نتـــائج العمليـــة التدريبيـــة بالقطاع والعمل بالخطة التدريبية الموضوعة بداية من شهر يناير حتى نصف شهر مارس 2020

وأشار "التقرير" إلى توقف الخطة التدريبية نظرا لجائحة كورونا العالمية، حيث تم استئناف العمل بداية من 8 أغسطس 2020 ، والبدء بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، ومؤخرا محافظتي الأقصر و أسوان وجاري التجهيز للعمل بباقي محافظات الجمهورية، كما تم عقد ورش عمل بالقاهرة لتحديث المناهج التعليمية الخاصة بالدورات التدريبية بحضور ممثلي من وزارة السياحة، غرفة المنشآت الفندقية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، الإتحاد الأوربي وأيضا مديري فنادق الشركات العالمية العاملة بجمهورية مصر العربية.