شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الفنادق: الانتهاء من تدريب 9008 متدرب خلال 9 أشهر عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد التقرير السنوى الصادر عن غرفة المنشآت الفندقية، أن تم تدريب 9008 متدرب وذلك خـــلال الفـترة من شهر يناير 2020 وحتى شهر سبتمبر 2020، بعـــدد بالمحافظـــات السياحية المختلفة.
وأضاف " التقرير" أنه نظر إلى الوضع الحالي وضعف حركة الإشغال تم تـوقـــــف النـشـاط التـدريبي فــــي ظــــل جائحة كورونا من 15 مــــارس وحتــــى 7 أغســــطس 2020، حيث تم تقليل عدد المشاركين بالـــــدورات التدريبيـــــة إلى النصـــــف تماشـــــيا مـــــع إشتراطات التباعد الاجتماعي للحفاظ على صحة عناصر العملية التدريبية.
وأكدت " الغرفة " فى تقريرها أنه تماشـــيا مـــع سياســـة الدولـــة فـــي ميكنـــة جميـــع الأنشـــطة تـــم إنشـــاء قاعـــدة بيانــــات لتســــجيل جميــــع أنشــــطة التــــدريب، وتــــم تفعيلهــــا ومــــن أهــــم مميزاتهــــا دقــــة المعلومــــات والبيانــــات المســــتخرجة مــــن البــــرامج ممــــا يتــــيح عمــــل الخطــــط التدريبيــــة المســـتقبلية، بنـــاء علـــى رؤيـــة واضـــحة وتحليـــل مفصـــل لكـــل نتـــائج العمليـــة التدريبيـــة بالقطاع والعمل بالخطة التدريبية الموضوعة بداية من شهر يناير حتى نصف شهر مارس 2020
وأشار "التقرير" إلى توقف الخطة التدريبية نظرا لجائحة كورونا العالمية، حيث تم استئناف العمل بداية من 8 أغسطس 2020 ، والبدء بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، ومؤخرا محافظتي الأقصر و أسوان وجاري التجهيز للعمل بباقي محافظات الجمهورية، كما تم عقد ورش عمل بالقاهرة لتحديث المناهج التعليمية الخاصة بالدورات التدريبية بحضور ممثلي من وزارة السياحة، غرفة المنشآت الفندقية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، الإتحاد الأوربي وأيضا مديري فنادق الشركات العالمية العاملة بجمهورية مصر العربية.