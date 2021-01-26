غرفة الفنادق: 153 ألف عامل حصلوا على إعانة صندوق الطوارىء

شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الفنادق: 153 ألف عامل حصلوا على إعانة صندوق الطوارىء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن صندوق إعانة الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، صرف الدفعة الأولى لنحو ٨٦٤ منشأة سياحية من بينهم ١٣٩ فندقا عائما، بإجمالي ١٥٣ ألف و٤٥٦ عامل بالقطاع الفندقي، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية، لمواجهة أزمة تدني الإشغالات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأضاف رئيس الغرفة، خلال التقرير السنوي الصادر للجمعية العمومية، أن الصندوق وافق أيضا على صــرف الدفعــة الثانيــة والثالثــة لكافــة المنشــآت الفندقيــة بــدءا من تاريخ ٩ أغسطس الماضي تقـــدم للغرفـــة 589 منشـــاة فندقيـــة لصـــرف الإعانة الثانيـــة للعمـــال المضــارين للدفعــة الثانيــة وأيضا 41 منشــاة فندقيــة تقــدمت رغــم أنها حصــلت علــي قــروض مــن مبــادرة البنــك المركــزي ليصــبح إجمالي العــدد المتقــدم حتــي تاريخــه هــو 639 منشاة فندقية