شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الفنادق: 153 ألف عامل حصلوا على إعانة صندوق الطوارىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن صندوق إعانة الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، صرف الدفعة الأولى لنحو ٨٦٤ منشأة سياحية من بينهم ١٣٩ فندقا عائما، بإجمالي ١٥٣ ألف و٤٥٦ عامل بالقطاع الفندقي، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية، لمواجهة أزمة تدني الإشغالات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس الغرفة، خلال التقرير السنوي الصادر للجمعية العمومية، أن الصندوق وافق أيضا على صــرف الدفعــة الثانيــة والثالثــة لكافــة المنشــآت الفندقيــة بــدءا من تاريخ ٩ أغسطس الماضي تقـــدم للغرفـــة 589 منشـــاة فندقيـــة لصـــرف الإعانة الثانيـــة للعمـــال المضــارين للدفعــة الثانيــة وأيضا 41 منشــاة فندقيــة تقــدمت رغــم أنها حصــلت علــي قــروض مــن مبــادرة البنــك المركــزي ليصــبح إجمالي العــدد المتقــدم حتــي تاريخــه هــو 639 منشاة فندقية