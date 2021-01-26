اخبار اقتصاد اليوم.. 6 مليارات جنيه استثمارات التكرير والنقل لهيئة البترول والقطاع العام

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 26- 1 – 2021 عددا من الأحداث الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات الخليج 365 على مدار اليوم كان من بينها الآتى :-

البنك المركزى يصدر تعليمات لضوابط تنفيذ خدمة التحويلات بالجنيه المصرى

البنك المركزي المصري

أصدر البنك المركزي المصري كتابا دوريا، فيما يتعلق بالتعليمات الخاصة بتنفيذ خدمة التحويلات بالجنيه المصري.

وقال الكتاب الدوري، إنه بالإشارة إلى ما تناوله البند ثانيا بشأن تفعيل الاعتماد على رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN، تمهيدا لالتزام البنوك باستخدامه في تنفيذ جميع التحويلات في مرحلة لاحقة، خاصة فيما يتعلق بقيام البنك مستقبل التحويل بالتأكد من صحة بيانات المستفيد.

وأضاف الكتاب الدوري، أن المقصود من التحقق من صحة البيانات، هو أن يتم ذلك وفقا لإجراءات التحقق المعتادة والإجراءات الداخلية السارية في هذا الشأن.

6 مليارات جنيه استثمارات التكرير والنقل لهيئة البترول والقطاع العام فى 2019-2020

أرشيفية

قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أن حجم استثمارات الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات القطاع العام في نشاط التكرير والتصنيع بلغ حوالي 4 مليار جنيه خلال العام 2019 - 2020.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الخليج 365" أن نشاط النقل والتسويق للهيئة وشركات القطاع العام بلغ حوالي 2 مليار جنيه خلال الفترة 2019-2020.

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول، قد أكدت أن الاستثمارات المنفذه للهيئة المصرية العامة للبترول وشركات القطاع العام، بلغت حوالى 9 مليارات جنيه خلال العام المالي 2019 – 2020 موضحة أن تلك الاستثمارات موزعة على الأنشطة التي تقوم بتنفيذها شركات القطاع العام لمشروعات الاحلال والتجديد ورفع الكفاءة والأمن الصناعي.

وزاره التخطيط توقع بروتوكول تعاون مع شركة ECOnsult لتطبيق معايير الاستدامة

شهدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة ECOnsult ديزاين للاستشارات الهندسية والبيئية، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة في القرى والتجمعات الريفية وتطبيق أفضل المعايير الدولية في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، وفي ضوء تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تحقيق النمية المستدامة. وقع البرتوكول كلًا من الدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، والدكتورة سارة البطوطي، رئيس مجلس إدارة شركة ECOnsult، بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة.

ويهدف البروتوكول إلى الاستعانة بالشركة لإعداد تقرير حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية في القرى والتجمعات الريفية الأكثر فقرًا، بالإضافة إلى إعداد وثيقة تتضمن مجموعة من "الإرشادات التفصيلية" حول كيفية الوصول إلى مجتمعات ريفية مستدامة لتعزيز الآثار التنموية، بما يغطي كل أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، على أن يتم تطبيق محتوى تلك الوثيقة على قرى مبادرة "حياة كريمة" كمشروع رائد، وتلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتقديم التسهيلات المطلوبة والتنسيق مع الجهات التابعة للدولة والمعنية بأهداف البروتوكول لتنفيذ أهدافه.

وزيرة التجارة والصناعة تصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة برئاستها وعضوية كل من الدكتورة عبير السعدى رئيس مجلس المشروعات التنموية وأحمد رضا معاون الوزير ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة ورندة حمزة ممثلاً عن وزارة التعاون الدولى والدكتور أحمد هريدى ممثلا عن وزارة المالية والمهندس أحمد الصباغ ممثلاً عن الجامعات والمراكز البحثية و هانى عماد الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (خبير تمويل ) .

وضم التشكيل الجديد ممثلين عن القطاع الخاص حيث شمل المهندس طارق توفيق ممثلا عن إتحاد الصناعات المصرية والمهندس خالد أبو المكارم ممثلا عن قطاع الصناعات الكيماوية والمهندس أشرف الجزايرلى "ممثلا عن قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والمهندس نديم إلياس" ممثلا عن قطاع صناعات التعبئة والتغليف وإيهاب درياس" ممثلا عن قطاع منتجات الأخشاب والأثاث والمهندس شريف الصياد" ممثلا عن قطاع الصناعات الهندسية والمهندس وليد جمال الدين ممثلا عن قطاع مواد البناء .

التصديرى لمواد البناء: 6 مليارات و150 مليون دولار صادرات القطاع خلال 2020

أعلن المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات، إن إجمالى صادرات قطاعات مواد البناء بلغت 6 مليارات و150مليون دولار على مدار العام الماضى خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2020، ورغم جائحة كورونا استطاعت الصناعة الوطنية تلبية احتياجات كافة الأسواق التجارية حول العالم وغزو المزيد من الدول.

وارتفعت صادرات قطاع مواد البناء خلال شهر ديسمبر 2020 مقارنة بنفس الشهر فى 2019 بمعدلات نمو بلغت نحو 10%، حيث بلغت فى ديسمبر 2020 قيمة 554 مليون دولار مقارنة بـ 504 مليون دولار فى العام السابق عليه، كما ارتفعت صادرات مواد البناء خلال نوفمبر 2020 مقارنة بشهر نوفمبر 2019 وبلغت معدلات نمو وصل إلى 7% لتسجل قيمة 433 مليون دولار .

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

البورصة المصرية - أرشيفية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.203 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 11527 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2365 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 14082 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 4448 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 2354 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 3378 نقطة.

أسعار الذهب تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 812 جنيها للجرام

ذهب - أرشيفية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بقيمة 2 جنيه فقط فى كل عيار من الأعيرة المتداولة فى سوق الصاغة، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 812 جنيها للجرام، فيما تواصل سعر أونصة الذهب تسجيل تذبذب ملحوظ لليوم الثالث على التوالى ما بين 1854 إلى 1858 دولار، وهو ما يلقى بظلاله على الذهب فى مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 696 جنيها.

عيار 21 سجل 812 جنيها.

عيار 24 سجل 928 جنيها.

الجنيه الذهب 6496 جنيها.

أونصة الذهب 1856 دولار.