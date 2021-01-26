شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم ينخفض رغم تراجع الدولار والتفاؤل بشأن سياسات "بايدن" تجاه المناخ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن التفاؤل في الأسواق بشأن تبني الرئيس الأمريكي "جو بايدن" سياسات داعمة للمناخ.



ومن أولى قرارات "بايدن" بعد توليه الرئاسة إعادة انضمام الولايات المتحدة لاتفاقية باريس لمكافحة التغيرات المناخية وهي اتفاقية تقضي بتبني سياسات اقتصادية وبيئية تهدف لخفض انبعاثات الكربون.



ومع الأخذ في الاعتبار هذه السياسة الإيجابية، فإن ذلك يعني انتعاش الطلب على البلاديوم بوصفه أحد المعادن التي تستخدم في تقليل انبعاثات العوادم السامة من المركبات.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (امام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 2325.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 2350.5 دولار وأقل سعر عند 2315 دولارا.