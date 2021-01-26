شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية التداولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء مع ترقب صدور المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات فضلا عن انتظار عقد اجتماع الاحتياطي الاتحادي.



وسوف تعلن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية في أعقاب إغلاق جلسة الثلاثاء عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي المنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول الماضي.



هذا، وسوف يبدأ اليوم اجتماع الاحتياطي الاتحادي لمناقشة سياسته النقدية على أن يتخذ غدا الأربعاء قراره بخصوص الفائدة، وتشير التوقعات إلى أنه سيبقي على الفائدة قرب الصفر دون تغيير.



ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته بخصوص نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال العام الجاري إلى 5.1%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 85 نقطة) إلى 31045 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 13645 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 3859 نقطة.