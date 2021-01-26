شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتحول للتراجع قبيل انطلاق اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحول الدولار الأمريكي للتراجع خلال التعاملات المتقدمة من السوق الأوروبية يوم الثلاثاء بعد ارتفاعه فى وقت سابق من التعاملات المبكرة مقابل سلة من العملات العالمية ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، وذلك قبيل انطلاق أول اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي فى عام 2021.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى مستوى 90.30 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.39 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.61 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، وعزوف المستثمرين عن شراء العملات ذات المخاطر العالية.

تنطلق فى وقت لاحق اليوم فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأمريكي ، على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

من المتوقع أن يسفر أول اجتماع للسياسة النقدية الأمريكية فى عام 2021 عن المزيد من الأدلة حول مستقبل تلك السياسة ، خاصة فى ضوء التوجهات المقبلة لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ، و التي سوف تعمل بقوة على تعافي أكبر اقتصاد فى العالم سريعا من أضرار جائحة فيروس كورونا.

يترقب المستثمرين بحلول الساعة 15:00بتوقيت غرينتش صدور مؤشر CB لقياس ثقة المستهلكين خلال كانون الثاني/يناير المتوقع 88.9 نقطة من 88.6 نقطة في كانون الأول/ديسمبر.