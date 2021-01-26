شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: منصة مصر الرقمية تصل لمليون مشترك ومنح مواطن من البحيرة iPhone 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئول فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحديد المشترك رقم مليون على منصة مصر الرقمية والتي تقدم الخدمات الحكومية اونلاين، تم من خلال منظومة آلية اليوم الثلاثاء، والمشترك يدعى محمود مصطفى السانوسي من محافظة البحيرة.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لليوم السابع، أن الوزارة تواصلت معه تليفونيا وستقوم شركة اي فينانس بأهدائه جائزة عبارة عن هاتف IPhone 12 حيث سبق وأن تم الإعلان الجائزة للمشترك رقم مليون.

وتشهد منصة مصر الرقمية إقبالا كبيرا من المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية اونلاين، وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أعلن فى أغسطس الماضى، التشغيل التجريبى لمنصة مصر الرقمية على مستوى الجمهورية من خلال إتاحة 70 خدمة حكومية تشمل خدمات التموين بالتعاون مع وزارة التموين، وخدمات رخص المركبات والقيادة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، وخدمات التوثيق ورفع الدعاوى القضائية بالتعاون مع وزارة العدل كما سيتم إطلاق باقى الخدمات تباعًا.

وأشار إلى أنه يمكن للمواطن سداد رسوم الخدمات بواسطة وسائل الدفع الإلكترونى والتى تشمل بطاقات الائتمان وشركات السداد ومحافظ المحمول؛ كما يستطيع المواطنين لاحقًا الحصول على هذه الخدمات من خلال تطبيق على الهاتف المحمول أو من خلال مراكز الاتصال أو من مكاتب البريد أو مراكز خدمة المواطنين.

كانت الحكومة قد أعلنت عن تنفيذ مشروع تجريبى فى محافظة بورسعيد فى يونيو 2019 وبلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية التى تم اطلاقها بالمحافظة نحو 155 خدمة حكومية.