شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتوسع فى بناء المدن الذكية بـ700 مليار جنيه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط مصر حاليا لإقامة 30 مدينة ذكية بتكلفة 700 مليار جنيه لاستيعاب 30 مليون نسمة، وتعنى المدن الذكية أن تكون مدينة مبتكرة تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية الحياة.

هذه الخطوة تأتى فى إطار سعى الحكومة للقضاء على النمو العشوائى للمبانى، ووضع رؤية مستقبلية للزيادة السكانية، رئيس الوزراء أوضح أن مدن الجيل الرابع، أو المدن الذكية تهدف لتوفير سكن مناسب، وحياة كريمة للمواطن.

الدكتور صلاح حسن، أستاذ التسويق الدولى والإدارة الاستراتيجية بجامعة جورج واشنطن الأمريكية قال: إن حجم اقتصاديات المدن الذكية كبير جدا، ومن المتوقع أن يصل الاستثمار بها إلى 320 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

ويأتى على رأس المدن الذكية فى مصر العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وشرق بور سعيد والمنصورة الجديدة.