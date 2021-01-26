شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات السعودية تدرس إمكانية طرح "اس تي سي حلول" في "نمو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" عن قيامها بدراسة إمكانية الطرح العام الأولي للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات – اس تي سي حلول- في السوق المالية السعودية "تداول".

وأفادت الاتصالات السعودية، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن إس تي سي تقوم حالياً بعمل كافة دراسات الجدوى التفصيلية المتعلقة بالجوانب التنظيمية والمالية والفنية لتحديد إمكانية الطرح العام الأولي، ومدى موائمته لاستراتيجية الشركة وتعزيز القيمة المضافة للشركة ومساهميها.

وبحسب البيان، تُعتبر إس تي سي حلول شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% ومقرها في المملكة العربية السعودية، وتعمل في مجال تقديم خدمات تكنلوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية، وخدمات إدارة تكنلوجيا المعلومات، والخدمات الرقمية.

ونوهت الاتصالات، إلى أن قرار الطرح العام الأولي لاس تي سي حلول يتطلب إكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة والحصول على الموافقات من الجهات ذات العلاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 2.7 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 2.3 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح بالربع الرابع إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات بمبلغ 1.95 مليار ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 1.8 مليار ريال والذي يعود بشكل رئيسي لارتفاع الرسوم الحكومية ورسوم استخدام الشبكات.

وعلى النحو الآخر، انخفضت المصاريف التشغيلية بمبلغ 760 مليون ريال، بسبب انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 548 مليون ريال نتيجة لتسجيل ارتفاع في تكاليف الاستحواذ على عملاء جدد وإطلاق السمة التجارية الجديدة للشركة والشركات التابعة في الربع المماثل من العام السابق، كما انخفضت مصاريف الاستهلاك والاطفاء بمبلغ 161 مليون ريال.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 11.1 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 10.7 مليار ريال خلال العام 2019.