بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 2.99 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشر السوق العام 99ر2 نقطة ليبلغ مستوى 07ر5727 نقطة بنسبة هبوط بلغت 05ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 2ر495 مليون سهم تمت عبر 13305 صفقات نقدية بقيمة 19ر46 مليون دينار (نحو 4ر152 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر10 نقطة ليبلغ مستوى 56ر4684 نقطة بنسبة هبوط بلغت 23ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر446 مليون سهم تمت عبر 9786 صفقة نقدية بقيمة 6ر24 مليون دينار (نحو 18ر81 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 77ر0 نقطة ليبلغ مستوى 49ر6256 نقطة بنسبة صعود بلغت 01ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر48 مليون سهم تمت عبر 3519 صفقة بقيمة 5ر21 مليون دينار (نحو 95ر70 مليون دولار).

في غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 25ر19 نقطة ليبلغ مستوى 80ر4857 نقطة بنسبة هبوط بلغت 39ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر304 مليون سهم تمت عبر 6313 صفقة نقدية بقيمة 8ر19 مليون دينار (نحو 34ر65 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (اكتتاب) و(أولى تكافل) و(إيفا فنادق) و(المدينة) أما شركات (وطني) و(أعيان) و(الأولى) و(بيتك) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (أصول) و(استهلاكية) و(أموال) و(المصالح ع) الأكثر انخفاضا.