شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج حمراء بجلسة الثلاثاء.. والأسواق الإماراتية تخسر 4.7 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.65% خاسراً 57.08 نقطة ليغلق عند مستوى 8789.87 نقطة، وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.92% خاسراً 25.22 نقطة ليغلق عند مستوى 2698.02 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 360.53 مليار درهم، ونزل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.63% خاسراً 35.18 نقطة ليغلق عند مستوى 5582.675 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 792.710 مليار درهم، لتخسر الأسواق الإماراتية 4.7 مليار درهم.

كما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بعد صعوده 3 جلسات متتالية، بنسبة 0.07% خاسراً 0.98 نقطة ليغلق عند مستوى 1461.34 نقطة، وهبطت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.65% خاسراً 57.08 نقطة ليغلق عند مستوى 8789.87 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.43% خاسراً 112.59 نقطة ليغلق عند مستوى 25940.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 160.1 مليون سهم بقيمة 5.4 مليار ريال.

هبط 19 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.60%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.24%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.96%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.66%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.58%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.52%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.47%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.19%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.21%.

وقفز 38 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المصافي" بنسبة 3.85%، ثم سهم "ام آي اس" بنسبة 3.61%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 2.47%، فيما تراجع 145 سهماً على رأسها سهم "تشب" بنسبة 2.58%، ثم سهم "أسيج" بنسبة 2.49%، ثم سهم " أسمنت المدينة" بنسبة 2.46%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 309.9 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.92% خاسراً 25.22 نقطة ليغلق عند مستوى 2698.02 نقطة، وبلغ حجم التداول 194.7 مليون سهم محققة ما قيمته 250.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 3747 صفقة لعدد 36 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 1.63%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.50%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.11%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.89%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 2.74%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.96%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%.

وقفز 12 سهماً ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 14.89%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.76%، وتراجع 22 سهماً على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.96%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 2.81%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 15.8 مليون ورقة بقيمة 61.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.77%.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.63% خاسراً 35.18 نقطة ليغلق عند مستوى 5582.675 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 792.710 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 92.7 مليون سهم، بقيمة 430.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 3157 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.48%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.30%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.20%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.69%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.53%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.22%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.70%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 3.57%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 2.4%، ثم سهم "شركة أبوظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 2.22%، وتراجع 20 سهماً على رأسها سهم "فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 4.78%، ثم سهم "شركة

أسمنت رأس الخيمة" بنسبة 3.98%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة العقارية" بنسبة 3.83%، فيما تصدر سهم "بنك أبوظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 104.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.74%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بعد صعوده 3 جلسات متتالية، بنسبة 0.07% خاسراً 0.98 نقطة ليغلق عند مستوى 1461.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.6 مليون سهم بقيمة 497 ألف دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.88% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.4%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.35%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.12% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.12%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.63%، فيما ارتفع سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.86%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.30% خاسراً 32.23 نقطة ليغلق عند مستوى 10639.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 163.6 مليون سهم بقيمة 432.9 مليون ريال عبر تنفيذ 9905 صفقة، وتراجع 26 سهماً، وارتفع 18 سهماً، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.98%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.55%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.98%.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% خاسراً 2.99 نقطة ليغلق عند مستوى 5727.07 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% رابحاً 0.77 نقطة ليغلق عند مستوى 6256.49 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.23% خاسراً 10.87 نقطة ليغلق عند مستوى 4684.56 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.39% خاسراً 19.25 ليغلق عند مستوى 4857.80 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 495.3 مليون سهم بقيمة 46.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.3 ألف صفقة، وهبطت 4 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.95%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.72%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.35%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.17%، فيما ارتقع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.08%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.65%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.02%.





بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، للجلسة الثالثة على التوالي، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.560% خاسراً 20.657 نقطة ليغلق عند مستوى 3677.842 نقطة، وبلغ حجم التداول 9.1 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون ريال عبر تنفيذ 459 صفقة لعدد 41 سهماً.

وارتفعت 6 أسهم على رأسها سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 1.96%، ثم سهم "فولتامب للطاقة" بنسبة 1.94%، ثم سهم "الأسماك العمانية" بنسبة 1.16%، فيما تراجع 23 سهماً على رأسها سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 9.52%، ثم سهم "الكامل للطاقة" بنسبة 7.88%، ثم سهم "الدولية للاستثمارات المالية القابضة" بنسبة 7.27%، فيما تصدر سهم "شركة المدينة تكافل" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 354.3 ألف ريال عماني.