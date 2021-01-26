شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.65% خاسراً 57.08 نقطة ليغلق عند مستوى 8789.87 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.43% خاسراً 112.59 نقطة ليغلق عند مستوى 25940.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 160.1 مليون سهم بقيمة 5.4 مليار ريال.

وهبط 19 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.60%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.24%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.96%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.66%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.58%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.52%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.47%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.19%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.21%.

وقفز 38 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المصافي" بنسبة 3.85%، ثم سهم "ام آي اس" بنسبة 3.61%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 2.47%، فيما تراجع 145 سهماً على رأسها سهم "تشب" بنسبة 2.58%، ثم سهم "أسيج" بنسبة 2.49%، ثم سهم " أسمنت المدينة" بنسبة 2.46%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 309.9 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت أمانة للتأمين التعاوني، استلامها خطاب البنك المركزي السعودي المتضمن موافقته على تخفيض رأس مال الشركة بمقدار 110 مليون ريال بحيث يصبح رأس مال الشركة بعد التخفيض 130 مليون ريال.

وفي سياق آخر أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس)، قيام شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلوماـت، بتعيين (شركة فالكم للخدمات المالية) مستشار مالي للبدء بإجرات التسجيل والإدراج المباشر في السوق الموازية.

في سياق منفصل أعلنت شركة الاتصالات السعودية -اس تي سي- قيامها حالياً بدراسة إمكانية الطرح العام الأولي للشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات – اس تي سي حلول- في السوق المالية السعودية (تداول).

واس تي سي حلول هي شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% ومقرها في المملكة العربية السعودية، وتعمل في مجال تقديم خدمات تكنلوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية، وخدمات إدارة تكنلوجيا المعلومات، والخدمات الرقمية.

وتقوم اس تي سي حالياً بعمل كافة دراسات الجدوى التفصيلية المتعلقة بالجوانب التنظيمية والمالية والفنية لتحديد إمكانية الطرح العام الأولي، ومدى موائمته لاستراتيجية الشركة وتعزيز القيمة المضافة للشركة ومساهميها. علماً بأن قرار الطرح العام الأولي لاس تي سي حلول يتطلب إكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة والحصول على الموافقات من الجهات ذات العلاقة.