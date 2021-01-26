شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تشترى عبر الإنترنت بطريقة آمنة.. مع أحمد يعقوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برنامج الاقتصاد ببساطة يقدم طرق الشراء بصورة آمنة عبر الأون لاين وتفعيل خدمة الـ OTP.

كشف برنامج الاقتصاد ببساطة الذى يقدمه أحمد يعقوب رئيس قسم الاقتصاد باليوم السابع عن طرق الشراء "أون لاين" بطريقة آمنه لكى تحافظ على كارت الإئتمان سواء من السلع والخدمات أو من خلال الخدمات التى تقدمها الشركات أو الجهات الحكومية عبر الانترنت.

وقال يعقوب، لابد أن نذكر أن هناك نوعين رئيسين من الكروت التى يمكن استخدامها عن طريق شراء عبر الإنترنت من مواقع التسوق أو مواقع مقدمى الخدمات، ومنها كارت الخصم الذى يخصم من حسابك من البنك مباشرة ولكن لابد من وجود رصيد كافى لاتمام عملية الشراء، والنوع الثانى كارت الائتمان الذى لابد أن يحتوى على مبلغ ائتمانى معين سواء 5 أو 10 آلاف جنية من خلال ضمانات يقدمها الفرد، وهى اثنين ضمان راتبك أو ضمانات ودائع أو شهادات استثمار فى البنك الذى تتعامل معه.

وأضاف يعقوب، عندما يكون معك كارت الخصم لابد أن تقدم على خدمة الـ OTP أو "ONE TIME PASSWORD" وهى خدمة كود معين من 6 أرقام ويرسل على رقم الموبايل الخاص بك أثناء قيامك عملية المشتريات من السلع والخدمات، ولابد من تسجيل رقم الموبايل الخاص بك فى البنك الذى تتعامل معه، وتقدم أيضا على خدمة الكود الآمن سواء الشركات المهمة التى تقدم أنواع الكروت فى العالم كله التى تقوم بعملية الشراء أون لاين، وأن يكون الموقع آمن خلال عملية المشتريات، وتحديد السلع التى ترغبها وتسير فى الخطوات بدقة، وتضع أرقام كارت الائتمان وفى نفس لحظة الشراء يصلك على الموبايل 6 أرقام تضعهم على الانترنت للتأكد أن صاحب الموبايل هو الذى يقوم بعملية الشراء.

وبعد وضع الكود تتم عملية الشراء ويتم خصم المبلغ من البنك مباشرة ويصلك رسالة مباشرة على الموبايل الخاص بك بقيمة المبلغ، ولابد من تفعيل خدمة الـ OTP .