شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 26-1-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 26-1-2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.97 جنيه للشراء، 52.05 جنيه للبيع، مقابل 48.96 جنيه للشراء، 52.05 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

وفى سياق متصل، سجل سعر الدرهم الإماراتى، اليوم، استقرارا أيضا أمام الجنيه المصرى، مسجلا عند 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.11 جنيهات للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.74 جنيه للشراء.

52.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.97 جنيه للشراء .

52.05 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.79 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.96 جنيه للشراء.

52.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.95 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.02 جنيه للشراء.

52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.51 جنيه للشراء.

51.94 جنيه للبيع.