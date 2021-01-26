شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 55.60 دولار لبرنت و52.51 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 55.60دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 28 سنتا أو ما يوازي 0.5%، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.51 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 26سنتا أو ما يوازى 0.5%.

وشهدت أسعار النفط اليوم انخفاضا، إذ انحسرت فرص الإقرار السريع لتحفيز اقتصادي جديد في الولايات المتحدة بينما أثار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا الشكوك حيال وتيرة أي تعاف للطلب وفقا لرويترز، حيث وبعد أن ارتفع في الآونة الأخيرة لأعلى مستوى في 11 شهرا، يجد النفط نفسه محاصرا بين الشكوك المستمرة إزاء تعافي الطلب في الوقت الذي يتواصل فيه انتشار الجائحة، بينما يخفف من أثر ذلك التفاؤل بأن مزيدا من التحفيز من الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن سيدعم النمو الاقتصادي بالتوازي مع توزيع اللقاحات.

وكان جولدمان ساكس، قد قال إن خطط الإدارة الأمريكية الجديدة لضخ تحفيز مالي ضخم وعدم التعجل كثيرا لرفع العقوبات عن إيران إيجابيان لأسعار النفط والغاز، حيث قال البنك في مذكرة "في تقديراتنا، فإن تحفيزا بحجم تريليوني دولار على مدى 2021-22، سيعزز الطلب الأمريكي بنحو 200 ألف برميل يوميا".