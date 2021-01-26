شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 26-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً لمستوى 0.7665 وارتد صعوداً من هناك، حيث يواجه دعم قوي يشير إلى أهمية وقوة هذا المستوى لتحديد الاتجاه التالي.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً بثبات السعر دون 0.7745، معتمدين على تشكّل نموذج قمة ثلاثية يدعم فرص الانخفاض نحو مناطق 0.7505.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7600 والمقاومة 0.7745

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط