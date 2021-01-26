شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يحاول تصحيح الاتجاه الصاعد – تحليل – 26-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جولد مان ساكس (GS) في آخر جلساته، وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، عن طريق بحثه لقاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لتعافي السهم، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.19% بما يعادل -6.35 نقطة ليستقر على سعر 283.04 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ثبات مستوى الدعم 282.20، ليستهدف مستوى المقاومة 305.35.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه