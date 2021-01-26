شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت وسط توقعات إيجابية – تحليل – 26-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم هوم ديبوت (HD) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.38% بما يعادل 1.08 نقطة ليستقر على سعر 285.08 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كما يتأثر باختراقه لخط اتجاه تصحيحي هابط في وقت سابق.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 278.39، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 292.68 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد