شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل بين المطرقة والسندان - تحليل – 26-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم هاني ويل (HON) في آخر جلساته، بضغط سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.19% بما يعادل -0.38 نقطة ليستقر على سعر 201.87 دولار، وذلك أمام تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أولاً أعلى مستوى 204.75، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 216.43.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه