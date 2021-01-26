شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لشركة المعمر تُعين فالكم للخدمات المالية مستشاراً مالياً للبدء بإجرات الإدراج في "نمو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام أي اس" عن قيام شركة "إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات" بتعيين شركة فالكم للخدمات المالية كمستشاراً مالياً للبدء بإجرات التسجيل والإدراج المباشر في السوق الموازية "نمو".

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يوجد أي أثر مالي في الوقت الحاضر على البيانات المالية للشركة.

يُذكر أن شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام أي اس" تملك نسبة 50% من حصة رأس مال الشركة.

وبحسب البيان، ستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص في حينه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 22.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 14.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى النمو في الايرادات حيث بلغت 2.117% ويعزى ذلك النمو في الايرادات بشكل رئيس الى القاعدة الصلبة للرصيد التراكمي للأعمال المرحلة والنمو المستمر في الطلبات خلال الفترة المشمولة بالتقرير التي أدت الى الزيادة الطفيفة في الإيرادات.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 41.3 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 24.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.