شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتد بقوة من أدنى مستوى فى 3 أسابيع بفضل أخبار إيجابية عن لقاحات فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لترتد بقوة من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل بالجلسة السابقة ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، فى ظل تحسن معنويات المستثمرين ، بفضل أخبار إيجابية عن لقاحات فيروس كورونا ، بالإضافة إلى آمال حل الأزمة السياسية الطارئة فى إيطاليا.

صعد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.2% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.8% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى فى ثلاثة أسابيع عند 403.90 نقطة ، بفعل مخاوف ارتفاع إصابات فيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع البنوك والخدمات المالية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ، بفضل تحقيق بنك "يو بي أس" أرباح فاقت تقديرات الخبراء خلال الربع الرابع من العام الماضي.

قالت شركة موديرنا إن لقاحها الحالي المضاد لفيروس كورونا فعال ضد السلالتين شديدتي الانتقال الموجودتين فى المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.

وفى نفس الإطار لا يزال الاتحاد الأوروبي يضغط بقوة على شركة "أسترا زينيكا " لزيادة عدد الجرعات المخصصة للقارة العجوز من لقاح فيروس كورونا المطور من الشركة البريطانية بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وفى إيطاليا تبدو الأزمة السياسية الطارئة فى ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو على وشك الحل ، حيث من المتوقع أن يستقيل رئيس الحكومة "جوزيبي كونتي" اليوم بعد اجتماع مجلس الوزراء كاملا ، من أجل الترتيب لقيادة ولاية جديدة فى البلاد.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.3% ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا قرابة 0.4% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.5% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.4% ،وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.9% ،وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 1.95% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.