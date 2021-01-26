شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع تحت ضغط ارتفاع الدولار قبيل انطلاق فعاليات اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء بصدد تكبد ثالث خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، قبيل انطلاق فعاليات أول اجتماع سياسة نقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي فى عام 2021.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,848.44$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,856.06$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,861.76$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" مرتفعا بأقل من 0.1% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفضل نشاط نسبي لعمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.25% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا فى الوقت الحالي على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، بفعل تجدد المخاوف حيال الاقتصاد العالمي ، فى ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم ،بجانب تصاعد الشكوك حول سرعة وحجم التحفيز المالي فى الولايات المتحدة ، بالرغم من سيطرة الحزب الديمقراطي الحاكم على الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ.

تنطلق فى وقت لاحق اليوم فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأمريكي ، على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

من المتوقع أن يسفر أول اجتماع للسياسة النقدية الأمريكية فى عام 2021 عن المزيد من الأدلة حول مستقبل تلك السياسة ، خاصة فى ضوء التوجهات المقبلة لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن" ، والتي سوف تعمل بقوة على تعافي أكبر اقتصاد فى العالم سريعا من أضرار جائحة فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,173.25 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 14 كانون الثاني/يناير الجاري.