شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل الصعود استنادا على آمال الطلب فى أسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، استنادا على آمال الطلب فى أسيا "أكبر قارة مستهلكة للوقود فى العالم" ، خاصة بعد ارتفاع واردات النفط الخام إلى الهند فى كانون الأول/ديسمبر لأعلى مستوى فى أكثر من عامين ، وطغي ذلك على تأثير الشكوك حول التحفيز الاقتصادي فى الولايات المتحدة.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.3% إلى مستوي 53.09$ ، من مستوى الافتتاح عند 52.91$، وسجل أدنى مستوي عند 52.32$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.5% إلى مستوي 56.22$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 55.96$ ، وسجل أدنى مستوي عند 55.42$.

عند تسوية الأمس ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.5% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.6% ،فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفضل توقعات استقرار السوق بعد تنفيذ السعودية الخفض الطوعي فى الإنتاج الشهرين المقبلين.

فى الهند ،ارتفعت واردات النفط الخام إلى البلاد فى كانون الأول/ديسمبر الماضي لأعلى مستوياتها فى أكثر من عامين ، بفضل تحسن النشاط الاقتصادي فى البلاد بعد تخفيف قيود فيروس كورونا.

ويعتبر الطلب الأسيوي هو مستقبل الطلب فى أسواق الطاقة ،حيث تعتبر أسيا أكبر قارة مستهلكة للوقود فى العالم ،وتعتمد الدول الأسيوية الكبرى على الاستيراد من الخارج فى ظل ضعف مستويات الإنتاج بها.

يحاول مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إقناع المشرعين من الحزب الجمهوري بالحاجة إلى المزيد من التحفيز الاقتصادي فى البلاد ، الأمر الذي يثير الشكوك حول سرعة وحجم الإنفاق المالي فى الولايات المتحدة.