4% فقط من مسافري الرفاهية في المنطقة ليس لديهم خطط للسفر

دبي: ”الخليج 365”

كشفت دراسة استقصائية حديثة أجرتها شركة يوجوف بالنيابة عن «ريد إكزيبشنز»، الشركة المنظمة لمعرض سوق السفر العربي، أن 46% من مسافري الرفاهية في الشرق الأوسط يخططون للقيام برحلات سفر دولية إلى الخارج خلال عام 2021.

كما تطرق الاستطلاع إلى سؤال المشاركين فيه عما إذا كانوا يخططون لقضاء عطلة محلية داخل بلد الإقامة خلال عام 2021، حيث أكد أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع بنسبة (52%) اعتزامهم القيام بذلك، بينما كان 25% من المشاركين بالاستطلاع يخططون للقيام برحلات عمل محلية أو دولية، بينما لم يكن لدى 4% من المشاركين في الاستطلاع أي خطط للسفر إلى أي مكان في عام 2021.

وقد توجهت شركة يوجوف التي تُعرّف مسافري الرفاهية بأنهم أولئك الذين يفضلون السفر على متن رحلات الدرجة الأولى ورجال الأعمال ويبحثون عن الإقامة في فنادق ومنتجعات من فئة الخمس نجوم، إلى سؤال مسافري الرفاهية في الشرق الأوسط عن خطط سفرهم، حيث قال 31% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم قد خططوا للسفر مرتين خلال الـ 12 شهراً القادمة بينما أكد 25% من المشاركين أنهم كانوا يخططون للقيام برحلة خارجية واحدة على الأقل.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 16 إلى 19 مايو 2021: من المرجح أن يسافر مسافرو الرفاهية من الشرق الأوسط مع أطفالهم مقارنة مع أولئك الذين يعتزمون السفر من مناطق أخرى بنسبة 40% مقابل نسبة 36%، وإذا ما قمنا بإضافة هذه النسبة إلى معدل السفر المخطط له، فإن ذلك سيجعل قطاع السفر الفاخر في الشرق الأوسط هو أحد أكثر القطاعات المرغوبة والمطلوبة عالمياً.

يحرص المسافرون من الشرق الأوسط وفقاً للاستطلاع على زيارة الوجهات ذات الجمال الطبيعي الأخاذ والمناظر الخلابة بنسبة (34%)، بينما يتطلع (34%) لزيارة الوجهات شاطئية وقضاء العطلة فيها، فيما يتطلع (29%) لزيارة الوجهات ذات المناخ المعتدل والملائم، بينما يتطلع (28%) من مسافري الشرق الأوسط للسفر بغرض التواصل الاجتماعي.

هذا وقد كشف الاستطلاع أيضاً أن مسافري الرفاهية في الشرق الأوسط هم أكثر قلقًا بشأن المخاطر الصحية للسفر بنسبة (43%) ومن ناحية السلامة والأمان للسفر بنسبة (35%). ومع ذلك، فقد أكد واحد من بين كل ثلاثة مشاركين في الاستطلاع بأن الأخذ بعين الاعتبار مبدأ توفر قيمة جيدة مقابل المال لا يزال أمراً مهماً للغاية بالنسبة لهم.

وأضافت كورتيس: سيستفيد خبراء السفر العاملون في قطاع السفر الفاخر من النتيجة التي توصل إليها هذا الاستطلاع التي قامت به شركة يوجوف بالتزامن مع بدء توزيع لقاحات كورونا في جميع أنحاء العالم، والتي ستتيح لهم الفرصة من خلالها لتطوير استراتيجياتهم التسويقية لمنطقة الشرق الأوسط وخارجها.

تعد الرفاهية جزءاً لا يتجزأ من معرض سوق السفر العربي والذي يشهد تسليط الضوء غلى قطاع السفر الفاخر من خلال إطلاق معرض السفر الدولي الفاخر(ILTM) المقرر انعقاده ما بين يومي 17 و18 مايو 2021 ضمن فعاليات سوق السفر العربي، حيث يوفر معرض السفر الدولي الفاخر الذي يستمر ليومين لكل جهة عارضة ما يصل إلى 40 اجتماع مدة كل واحد منه 15 دقيقة مع أصحاب الخبرة والمحترفين من منظمي الرحلات السياحية الفاخرة من جميع أنحاء الشرق الأوسط.