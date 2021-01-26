توسعة مرافق «نون» الجديدة في «إي. زي. دبي»

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «إي.زي.دبي»، المنطقة المخصصة للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب، عن إطلاق «نون»، منصة التسوق الإلكتروني الرائدة في المنطقة، مركز توزيع جديد للمساعدة على تلبية احتياجات العملاء. وسيستفيد مركز «نون» الجديد من المرافق اللوجستية وحلول الأعمال التي توفرها «إي.زي.دبي» لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية ورواد الأعمال.

واحتفالاً بافتتاح المرفق الجديد، قام محمد العبار مؤسس «نون»، وخليفة الزفين، الرئيس التنفيذي، مؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، بجولة في أرجاء المنشأة الجديدة، وانضم إليهما محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، إضافة إلى عدد من كبار المديرين التنفيذيين الآخرين.

وتمثل «نون» أول شركة للتجارة الإلكترونية يتم تأسيسها في «إي.زي.دبي»، وستواصل التوسع في عملياتها ومساعيها المستمرة لتحقيق النمو في الإمارات، عن طريق الاستفادة من مجموعة المرافق والحلول الذكية التي توفرها هذه المنطقة لخدمة قطاع التجارة الإلكترونية.

وسيستخدم المستودع الجديد في تخزين مختلف أنواع المنتجات، بدءاً من العطور وحتى الثلاجات، بفضل وجود مساحات كافية لاستيعاب آلاف المنتجات من الشركات المحلية في برنامج «نون محلي». وأسهم ذلك في توفير آلاف الوظائف الجديدة لدعم خطط «نون» اللوجستية وتنفيذها في منطقة «إي.زي.دبي».

وقال محمد العبار: تم إنشاء «نون» لخدمة ودعم الشركات المحلية، وتوفير منصة عالمية المستوى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لتحقيق مستويات أعلى من النجاح والنمو. إن توسيع شبكة الخدمات اللوجستية يعزز ثقة عملائنا بنا، خاصة مع افتتاح هذا المستودع الجديد الذي يرتقي بقدرتنا على تزويد العملاء بأفضل تجربة وأعلى مستوى للخدمة. ومن خلال هذه الشراكة، ستعمل «نون» على دعم التجارة الإلكترونية في الدولة، والإسهام في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رقمية مبتكرة إقليمياً وعالمياً.

وقال خليفة الزفين: يسعدنا أن نرى «نون»، أحد أهم منصات التسوق الإلكتروني في المنطقة، تقوم بتوسعة وجودها في منطقة «إي.زي.دبي»، ما يمثل شهادة رائعة أخرى على مرافقنا اللوجستية المتقدمة، وما نوفره من حلول أعمال مميزة وقدرات هائلة لتلبية احتياجات الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وسنواصل مسيرتنا وصولاً إلى التميز في الابتكار، وتقديم المزيد من الدعم لقطاع التجارة الإلكترونية في الإمارة والمنطقة عموماً.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أعلنت «نون» ودبي الجنوب عن إطلاق شراكتهما الاستراتيجية، حيث رحبت منطقة «إي.زي.دبي» باستقطاب الشركة كأول منصة للتجارة الإلكترونية تنضم إليها.

ولعبت مرافق «نون» الجديدة في منطقة «إي.زي.دبي» دوراً أساسياً في دعم الملايين من عمليات التسليم، خاصة خلال حملة تخفيضات الجمعة الصفراء الناجحة التي أطلقت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما أدى إلى ضمان سعادة العملاء في جميع أنحاء الدولة.