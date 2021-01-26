شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء.. ويسجل 4.26 جنيه بالبنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الثلاثاء 26-1-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، كما استقر ايضا فى بعض البنوك الاخرى منها البنك المركزى المصرى، بنك مصر، بنك الأسكندرية، وبنك عودة والبنك التجارى الدولى " cib ".

كما استقر سعر الريال السعودى فى البنوك المصرية مسجلا 4.11 جنيهات للشراء، و4.20 جنيه للبيع ، وثبت سعر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وهذة الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.